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Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі
Під час зустрічі з посадовцями український президент наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території РФ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський заявив, що вступ України до НАТО – це єдина гарантія безпеки для всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Глава держави подякував партнерам за значну оборонну підтримку, зокрема за нещодавні рішення щодо нових пакетів допомоги. «Дякуємо вашим країнам і народам за незмінну підтримку. Вдячні, що ви з нами від самого початку й до нашої спільної перемоги», – зазначив президент.

Володимир Зеленський поінформував про постійний ракетно-бомбовий терор з боку РФ і наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

Окрему увагу під час зустрічі приділили реалізації двосторонніх безпекових угод, імплементації пунктів формули миру, підготовці до другого Саміту миру, а також переговорам між Україною та ЄС. Зокрема, обговорили важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів нашої держави на євроінтеграційному шляху.

Глава держави також відзначив підтримку України з боку Литви та Польщі на шляху до вступу в ЄС і НАТО. «Набуття членства в НАТО є нашою стратегічною метою. Це єдина найнадійніша на сьогодні гарантія безпеки для України та всієї Європи», – підсумував Володимир Зеленський.

Ялтинська європейська стратегія – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, що у 2004-2013 проводились у Ялті, а з 2014 – у Києві. Її мета – сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Також Зеленський провів зустріч із колишнім державним секретарем США (2018–2021) Майком Помпео.

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Теги: YES Володимир Зеленський президент МЗС Литва Польща Європейський союз НАТО

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Політика

Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі
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