Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч

Кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах

Джо Байден заявив, що Вашингтон наразі працює над питанням зняття заборони для України завдавати ударів вглиб території РФ американською зброєю

Молодіжна збірна України з футболу достроково потрапила на Євро-2025. Зняття обмежень на удари по РФ: Байден заявив, що працює над цим «прямо зараз». На Київщині працювало ППО. Палестина вперше посіла офіційне місце на Генеральній Асамблеї ООН. Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 вересня, щоб ви були в курсі подій.

Дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа

Кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах.

«Главком» розібрав основні теми, які обговорили кандидати у президенти.

Зокрема, Камала Гарріс розкритикувала Трампа за те, шо він намагається дружити та домовлятися з диктаторами. Водночас Трамп звинуватив демократів у тому, що при них збільшилася кількість нелегальних мігрантів, зросла злочинність.

Обговорюючи питання війни, Дональд Трамп ухилився від питання про перемогу України. Однак вкотре повторив, що він одразу зупинить війну ще до того, як офіційно вступить на посаду президента США

Молодіжна збірна України потрапила на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу достроково вийшла на чемпіонат Європи-2025. Сталося це за підсумками поєдинку проти Північної Ірландії, який закінчився перемогою України U21 – 2:1.

Перед матчем проти Північної Ірландії Україна мала максимальний показник очок після семи турів – 21. А завдяки нічиїй Англії з північноірландцями «синьо-жовті» збільшили перевагу над другим місцем до двох очок.

Українці виграли вісім матчів з восьми. Поразки у двох останніх матчах не завадить молодіжній збірній України зіграти на Євро-2025, оскільки навіть у разі фінішу на другому місці в групі опиниться серед трьох найкращих команд, які напряму проходять на турнір.

Зняття обмежень на удари по РФ: Байден заявив, що працює над цим «прямо зараз»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Вашингтон наразі працює над питанням зняття заборони для України завдавати ударів вглиб території Росії американською зброєю. Про це повідомив американський журналіст Алекс Рауфогл в Х.

На Київщині працювало ППО

Вночі на Київщині працювали сили ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Зазначається, що в області було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Палестина посіла офіційне місце на Генасамблеї ООН

Палестина вперше отримала місце серед 193 держав-членів ООН на Генеральній Асамблеї в Нью-Йорку. Це сталося у вівторок, на відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

До цього часу Палестина мала лише статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, що означало, що палестинський посол в ООН був відсунутий.

Американську військову базу в Іраку було атаковано ракетами

Дві ракети впали поблизу бази Camp Victory, де розміщені американські військові сили поблизу аеропорту Багдада. Про це заявили джерела у сфері безпеки, повідомляє Reuters.

В результаті обстрілу було завдано матеріальної шкоди, постраждалих немає. Посольство США наразі не прокоментувало інцидент.

Нагадаємо, українська громада Канади провела у Торонто протест із вимогою скасувати показ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто російського пропагандистського фільму. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.