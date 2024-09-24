Шарль Мішель зустрівся з президентом Ірану: що обговорили посадовці

Посадовці зустрілись під час візиту до Нью-Йорку

Голова Євроради закликав Іран до діалогу, аби уникати ескалації

Голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, на якій обговорив питання щодо можливого постачання іранської зброї до Росії для ведення війни проти України. Про це він повідомив у мережі X.

У публікації вказується, що посадовці зустрілись під час візиту до Нью-Йорку.

«Знову висловив занепокоєння ЄС: постачання зброї до Росії, дестабілізація регіону через посередників, затримані громадяни ЄС, ядерна програма та ситуація з правами людини», – написав Мішель.

Також голова Євроради під час зустрічі підкреслив важливість взаємодії та діалогу, щоб уникнути ескалації.

До слова, Іран готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо «інші сторони будуть готові». Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі.

Також The Guardian пише стосовно нової заяви президента Ірану Масуда Пезешкіана, що Іран «ніколи не схвалював» російську агресію проти України. Глава країни, виступаючи перед журналістами на Генасамблеї ООН, знову заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії від початку його президентства. Але такі постачання могли бути раніше.

Нагадаємо, Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

До слова, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку.