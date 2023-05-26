Компанія Маска отримала дозвіл проводити клінічні випробування чипів Neuralink на людях

З 2019 року Маск передбачав, що його компанія з виробництва медичних пристроїв розпочне випробування на людях мозкового імплантату для лікування важких станів

Компанія Ілона Маска отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань чіпів Neuralink, що впроваджуються в головний мозок людини. Про це інформує Reuters.

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З 2019 року Маск щонайменше чотири рази передбачав, що його компанія з виробництва медичних пристроїв розпочне випробування на людях мозкового імплантату для лікування важких станів, таких як параліч та сліпота.

Проте компанія, заснована у 2016 році, запросила схвалення управління з продовольства і медикаментів США (FDA) лише на початку 2022 року – тоді агенція відхилила заявку.

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За словами співробітників компанії, FDA вказало Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Зокрема, йшлося про літієву батарею пристрою, про можливість міграції проводів імплантату всередині мозку та про безпечне вилучення імплантату без пошкодження тканини мозку.

Протягом багатьох років Маск публічно описував амбітний план Neuralink. Наприкінці минулого року він потрапив до заголовків газет, коли сказав, що вже настільки впевнений у безпеці пристрою, що готовий імплантувати його своїм дітям.

Нагадаємо, Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році.

До слова, мережу облетіла інформація, що робот-дружина, розроблений компанією Tesla мільярдера Ілона Маска, побачить світ вже у вересні 2023 року. Проте це виявилося фейком.