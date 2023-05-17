Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх

Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році. Відео компанія опублікувала в YouTube.

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Інженери компанії продовжують активну розробку проєкту. Наразі робот вже вміє ходити, хоча досить повільно. Крім того, Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх.

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Робот був оснащений пристроєм для управління крутним моментом двигуна, а також отримав датчики для виявлення та запам'ятовування навколишнього середовища. Крім того, завдяки штучному інтелекту робот здатний відтворювати людські рухи.

Точні подробиці та терміни введення робота в масове виробництво залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше власник Tesla і SpaceX Ілон Маск, який купив у 2022 році Twitter, заявив про готовність продати компанію, якщо знайде на неї гарного покупця.

До слова, у компанії Tesla розгорівся скандал через те, що співробітники регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії, без згоди власників автівок.