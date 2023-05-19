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Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
Українці пережили ще одну неспокійну ніч
фото: Shutterstock

Росіяни знову тероризували українські міста ракетами та безпілотниками

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через активність ворожої авіації. У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух, поблизу Києва працювали сили протиповітряної оборони. Водночас стало відомо, що Білий дім дозволить партнерам передавати Україні винищувачі F-16. Крім того, США і Велика Британія анонсували нові санкції проти РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 19 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Масована атака на Україну

Повітряна тривога в Києві та області тривала з 00:01 до 04:17. Приблизно о 02:20 небезпека майже на двадцять хвилин охопила всю Україну.

Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки ракетами з південного сходу. Також фіксувався рух безпілотників із піночі. У РФ злітав літак МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Під час цієї тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух.

Крім того, навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони. Ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.

США можуть дозволити передачу F-16 Україні

Адміністрація президента Джо Байдена останніми тижнями поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні винищувачі F-16. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Відповідне рішення Білий дім готовий ухвалити на тлі дедалі більшого тиску з боку представників Конгресу США та союзників через посилення російських повітряних атак на Україну.

Санкції проти РФ

На саміті країн «Великої сімки», що відбудеться у японській Хіросімі 19-21 травня, США запропонують нові кроки для економічної ізоляції РФ та послаблення спроможності країни-агресорки вести війну проти України.

США оголосять понад 300 нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, а також введуть обмеження щодо тих секторів економіки Росії, які є ключовими для її військово-промислового комплексу.

Також про нові обмеження на саміті повідомить Велика Британія. Країна має намір запровадити повну заборону на імпорт російського дорогоцінного каміння та алмазів

Вибух у Донецьку

У ніч проти 19 травня  у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомив Telegram-канал «Типичный Донецк» і російське агенство ТАСС.

Як зазначається, понад п’ять вибухів прогриміли в центрі Донецька приблизно після першої години ночі.

За повідомленням ТАСС, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню.

Запобіжний захід Князєву

Вищий антикорупційний суд України 18 травня обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого було викрито на отриманні багатомільйонного хабаря. 

Суддя буде перебувати під вартою до 14 липня 2023 року. У разі внесення застави в розмірі 107,36 мільйона грн Князєв вийде на волю та отримає низку процесуальних обов’язків.

Теги: вибух санкції Велика Британія ворог тривога Донецьк росія США корупція в Україні

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