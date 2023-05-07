Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі
фото: Офіс президента

Сторони також обговорили формулу миру та поточну ситуацію на фронті

За дорученням Президента України та в межах діалогу, що триває з міжнародними партнерами, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська.

Як зазначається, сторони також обговорили формулу миру, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу президента подякував усій команді президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та дружньому американському народові за послідовну всебічну підтримку України в боротьбі з державою-агресором заради збереження свободи, поваги до міжнародного права та відновлення справедливого миру у Європі та світі.

Нагадаємо, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів. 

Також 3 травня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ.

Теги: США Джозеф Байден війна Андрій Єрмак переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Луценко – офіцер 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Після Бахмута до Києва. Дивні відчуття чужого міста
15 квiтня, 11:01
«Це тривала війна на остаточний результат»
Війна не закінчиться завтра. Нам потрібен план П
12 квiтня, 17:59
Маляр зазначила, що від перших хвилин появи відео страти всі компетентні служби вивчають його покадрово, щоб ідентифікувати воєнних злочинців
Страта полоненого військового: Міноборони звернулося до українців
12 квiтня, 13:38
Витік секретних документів США: скільки часу піде на розслідування
Витік секретних документів США: скільки часу піде на розслідування
11 квiтня, 21:42
Загарбники тероризують населення окупованих територій
В Енергодарі окупанти влаштовують облави: що шукають
11 квiтня, 07:14
Дівчинка вперше за довгий час зустрілася зі своїм дідусем
Онучка побачила дідуся-військового після восьми місяців розлуки: зворушливе відео
2 травня, 10:27
Обмін полоненими 16 квітня 2023 року
Скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти: дані Координаційного штабу
21 квiтня, 20:24
РФ випустила по Україні 18 ракет
Першотравневий російський терор: скільки ракет знищили українські ППО
1 травня, 07:33
Окупанти вдарили по Краматорську
Атака дронів та масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
4 травня, 10:36

Політика

Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі
Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі
Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію
Нардеп від «Батьківщини» пропонує вивчити ідею перетворення України в монархію
Підрив автомобіля Прилєпіна: Банкова повідомила, хто причетний до замаху
Підрив автомобіля Прилєпіна: Банкова повідомила, хто причетний до замаху
Контрнаступ ЗСУ: влада побоюється не виправдати очікування союзників – WP
Контрнаступ ЗСУ: влада побоюється не виправдати очікування союзників – WP
«Що вони курять?» Депутатка «ЄС» обурилась атаками телеграм-каналів, близьких до Банкової
«Що вони курять?» Депутатка «ЄС» обурилась атаками телеграм-каналів, близьких до Банкової
Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів
Партія Порошенка звинуватила владу у підготовці до виборів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Із полону повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі»: щемливе відео
7999
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
5823
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5314
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4558
У Києві та більшості областей оголошувалася повітряна тривога: РФ підняла бомбардувальники
3431
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?

Новини

На Луганщині колаборанти почали готуватися до евакуації: яка причина
Сьогодні, 12:30
Ліквідація росіян продовжиться – Буданов прокоментував замах на Прилєпіна
Сьогодні, 12:16
Російський винищувач Су-35 перехопив польський літак над Чорним морем: що відомо
Сьогодні, 11:52
Росія знайшла безпілотник з написом «Слава Україні» біля кордону з Україною
Сьогодні, 11:32
На тлі ядерних загроз КНДР прем'єр Японії прибув з візитом до Південної Кореї
Сьогодні, 11:04
За останні три місяці у Туреччині зафіксували десятки тисяч землетрусів
Сьогодні, 10:39

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту