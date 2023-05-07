Банкова провела переговори із радником Байдена: деталі

Сторони також обговорили формулу миру та поточну ситуацію на фронті

За дорученням Президента України та в межах діалогу, що триває з міжнародними партнерами, керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті, підготовку підрозділів сил оборони до звільнення від окупантів українських територій, а також про нагальні потреби українського війська.

Як зазначається, сторони також обговорили формулу миру, ініційовану президентом України Володимиром Зеленським.

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Керівник Офісу президента подякував усій команді президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу та дружньому американському народові за послідовну всебічну підтримку України в боротьбі з державою-агресором заради збереження свободи, поваги до міжнародного права та відновлення справедливого миру у Європі та світі.

Нагадаємо, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів.

Також 3 травня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ.