Західна розвідка заявила, що китайські хакери шпигують за важливою інфраструктурою США

Кібератака здійснена, зокрема, на телекомунікації і транспортні вузли

Хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на західні спецслужби та Microsoft.

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Атака була спрямована на американську острівну територію Гуам, де розташовані стратегічно важливі американські військові бази, повідомляє Microsoft у звіті, додаючи, що пом’якшити цю атаку може бути складно.

Наразі невідомо, скільки організацій постраждало, але Агентство національної безпеки США повідомило, що працює з партнерами, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Австралію та Велику Британію, а також Федеральним бюро розслідувань США для виявлення порушень.

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Своєю чергою Канада, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія попередили, що вони також можуть стати мішенню хакерів.

Аналітики Microsoft з «помірною впевненістю» кажуть, що група Volt Typhoon «спрямована на розвиток можливостей, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз».

«Це означає, що вони готуються до такої можливості», – зауважив Джон Хултквіст, який очолює аналіз загроз у Mandiant Intelligence Google.

Активність Китаю є унікальною та викликає занепокоєння також тому, що аналітики ще не мають достатнього уявлення про те, на що ця група може бути здатна, додав він.

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Хоча Китай і Сполучені Штати регулярно шпигують один за одним, аналітики вважають хакерську групу однією з найвідоміших китайських кампаній кібершпигунства проти американської критичної інфраструктури.