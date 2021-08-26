«Ковід» не допоміг. Вчені оприлюднили невтішні дані забруднення довкілля

У 2021 році рівень шкідливих викидів у атмосферу збільшився порівняно з позаминулим роком, незважаючи на пандемію коронавірусу

З початком пандемії Covid-19 світові ЗМІ масово писали про те, що через зупинку промисловості людство отримає шанс на сповільнення глобального потепління. Проте останні дослідження показують: це далеко не так, повідомляє «Канал 24» з посланням на дані Ember-climate.

Аналітичний центр Ember опублікував доповідь про викиди шкідливих газів у атмосферу в першій половині 2021 року. Він показує, що жодні зусилля ООН, спрямовані на зниження викидів, не дали результату.

У першій половині 2021 року обсяг викидів виріс на 5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і на 12% відносно першого півріччя 2020 року.

Основним джерелом викидів називають вугілля, яке є основним елементом виробництва електрики у країнах, що розвиваються.

Найбільше попит на вугілля зріс з боку азійських країн. Це, наприклад, Китай, який, попри підйом галузі відновлювальної енергетики, збільшив обсяги виробництва електрики з вугілля більше, ніж усі країни ЄС разом узяті.

Схожа ситуація спостерігається в таких регіонах як Бангладеш, де емісія вуглекислого газу зросла на 25%.

У США викиди тримаються на рівні 2020 року. Європа показала падіння на 16% і одночасне нарощення потужностей відновлювальної енергетики. Однак цього недостатньо, щоб вкластися у план, згідно з яким Європа планує зменшити викиди на 55 відсотків до 2030 року.

Процес загальмувало те, що у 2020 році на вугілля різко спала ціна, а в період послаблення коронавірусних обмежень різко зросла потреба в електроенергії. Країни, економіка яких сильно постраждала від локдаунів, не мали іншого вибору, крім повернення до вугілля.