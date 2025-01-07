Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Цукерберг заявив, що Meta припинить свою програму фактчекінгу за участі організацій – довірених партнерів
фото: A. Vásquez, AP

Meta вирішує покласти на користувачів відповідальність за перевірку фактів

 

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про зміни у підходах до модерації контенту у соціальних мережах корпорації, з огляду на зміну політичного та соціального ландшафту та бажання сприяти свободі слова. Про це повідомляє NBC.

Цукерберг заявив, що Meta припинить свою програму фактчекінгу за участі організацій – довірених партнерів і замінить її системою, керованою спільнотою користувачів, схожою на «Нотатки спільноти» у соцмережі X.

Зміни запроваджуватимуть у Facebook та Instagram, двох найбільших платформах соціальних мережах у світі, кожна з яких має мільярди користувачів, а також у Threads.

«Ми повернемося до наших витоків і зосередимося на зменшенні помилок, спрощенні нашої політики та відновленні свободи слова на наших платформах. – сказав Цукерберг у відеозверненні – Більш конкретно, ось що ми збираємося зробити. По-перше, ми збираємося позбутися фактчекінгу і замінити його нотатками спільноти, подібними до X, починаючи зі США».

Гендиректор Meta зауважив, що системи, створені компанією для модерації платформ, роблять занадто багато помилок.

«Ми створили багато складних систем для модерування контенту, але проблема складних систем полягає в тому, що вони роблять помилки. – сказав Цукерберг. – Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1% дописів, це мільйони людей, і ми досягли точки, коли забагато помилок і забагато цензури».

Він заявив, компанія також внесе зміни у політику модерації контенту на політичні теми та скасує зміни, які зменшили кількість політичного контенту в стрічках користувачів.

За словами Цукерберга, великий вплив на рішення компанії мали американські вибори.

«Нещодавні вибори також вважаються культурним переломним моментом у тому, щоб знову визначити пріоритетність мови. – сказав він. – Тож ми повернемося до наших витоків і зосередимося на зменшенні помилок, спрощенні нашої політики та відновленні свободи слова на наших платформах».

Керівник Meta повідомив, що компанія переорієнтує автоматизовані системи модерації на «порушення високої серйозності», зокрема контент, пов’язаний з наркотиками, тероризмом та експлуатацією дітей.

Тим часом, повідомляти про порушення, пов’язані з публікаціями контенту про імміграцію та гендер після змін зможуть користувачі.

«Ми також збираємося налаштувати наші фільтри контенту, щоб вони вимагали значно більшої впевненості перед видаленням контенту. – зазначив Марк Цукерберг – Реальність є такою, що це компроміс. Це означає, що ми будемо ловити менше поганих речей, але ми також зменшимо кількість публікацій і облікових записів невинних людей, які ми випадково видалимо».

Нагадаємо, компанія Meta скасувала плани зведення атомного центру обробки даних через рідкісних бджіл, що мешкають на обраному майданчику для будівництва. За словами Марка Цукерберга, попередньо обране місце більше не відповідає вимогам компанії через присутність рідкісного виду комах.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії. Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році. 

Читайте також:

Теги: вибори Facebook гендер Марк Цукерберг соцмережі Threads

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найшвидший манікюр. Українка потрапила до книги рекордів
Найшвидший манікюр. Українка потрапила до книги рекордів
9 грудня, 2024, 14:18
На Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої
Ухвалюємо нестандартні рішення: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11 грудня, 2024, 21:57
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
Засновник компанії Mango та найбагатша людина Каталонії зірвався зі скелі і загинув
14 грудня, 2024, 22:23
Тривалість розслідування залежить від складності справи та співпраці TikTok з Єврокомісією
Єврокомісія почала розслідування проти TikTok на тлі виборів у Румунії
17 грудня, 2024, 16:13
Перед вступом на посаду у Трампа зникають вороги
Глави корпорацій та колишні вороги шукають миру з Трампом – ВВС
18 грудня, 2024, 19:35
Також Зурабішвілі заявила, що залишається вірною Конституції країни, якій склала присягу шість років тому
Президентка Грузії дала владі тиждень на призначення нових виборів
22 грудня, 2024, 22:55
Шольц готується до виборів у Німеччині
Хто стане наступним канцлером Німеччини? Німці висловили думку
23 грудня, 2024, 04:18
25 грудня тест на Covid-19 Пашиняна бюув негативний, але він, «порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД»
Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним
25 грудня, 2024, 11:29
Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський
Зеленський висловився про другий термін президентства
5 сiчня, 23:18

HiTech

Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця
Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця
Десять чудес 2024 року. Наукові відкриття, які вражають і дають надію
Десять чудес 2024 року. Наукові відкриття, які вражають і дають надію
Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore
Вчені довели, що ШІ навчився маніпулювати людьми – Techsplore
Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту
Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
47K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
30K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Сьогодні, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua