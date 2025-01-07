Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу

Meta вирішує покласти на користувачів відповідальність за перевірку фактів

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив про зміни у підходах до модерації контенту у соціальних мережах корпорації, з огляду на зміну політичного та соціального ландшафту та бажання сприяти свободі слова. Про це повідомляє NBC.

Цукерберг заявив, що Meta припинить свою програму фактчекінгу за участі організацій – довірених партнерів і замінить її системою, керованою спільнотою користувачів, схожою на «Нотатки спільноти» у соцмережі X.

Зміни запроваджуватимуть у Facebook та Instagram, двох найбільших платформах соціальних мережах у світі, кожна з яких має мільярди користувачів, а також у Threads.

«Ми повернемося до наших витоків і зосередимося на зменшенні помилок, спрощенні нашої політики та відновленні свободи слова на наших платформах. – сказав Цукерберг у відеозверненні – Більш конкретно, ось що ми збираємося зробити. По-перше, ми збираємося позбутися фактчекінгу і замінити його нотатками спільноти, подібними до X, починаючи зі США».

Гендиректор Meta зауважив, що системи, створені компанією для модерації платформ, роблять занадто багато помилок.

«Ми створили багато складних систем для модерування контенту, але проблема складних систем полягає в тому, що вони роблять помилки. – сказав Цукерберг. – Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1% дописів, це мільйони людей, і ми досягли точки, коли забагато помилок і забагато цензури».

Він заявив, компанія також внесе зміни у політику модерації контенту на політичні теми та скасує зміни, які зменшили кількість політичного контенту в стрічках користувачів.

За словами Цукерберга, великий вплив на рішення компанії мали американські вибори.

«Нещодавні вибори також вважаються культурним переломним моментом у тому, щоб знову визначити пріоритетність мови. – сказав він. – Тож ми повернемося до наших витоків і зосередимося на зменшенні помилок, спрощенні нашої політики та відновленні свободи слова на наших платформах».

Керівник Meta повідомив, що компанія переорієнтує автоматизовані системи модерації на «порушення високої серйозності», зокрема контент, пов’язаний з наркотиками, тероризмом та експлуатацією дітей.

Тим часом, повідомляти про порушення, пов’язані з публікаціями контенту про імміграцію та гендер після змін зможуть користувачі.

«Ми також збираємося налаштувати наші фільтри контенту, щоб вони вимагали значно більшої впевненості перед видаленням контенту. – зазначив Марк Цукерберг – Реальність є такою, що це компроміс. Це означає, що ми будемо ловити менше поганих речей, але ми також зменшимо кількість публікацій і облікових записів невинних людей, які ми випадково видалимо».

Нагадаємо, компанія Meta скасувала плани зведення атомного центру обробки даних через рідкісних бджіл, що мешкають на обраному майданчику для будівництва. За словами Марка Цукерберга, попередньо обране місце більше не відповідає вимогам компанії через присутність рідкісного виду комах.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії. Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році.