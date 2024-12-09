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Найшвидший манікюр. Українка потрапила до книги рекордів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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фото: Facebook / Ксения Владимировна Мурай

Майстриня після початку вторгнення працює у Варшаві

Майстриня нігтьового сервісу Оксана Тіхонова потрапила до Національного реєстру рекордів України за виконання найшвидшого манікюру. Жінки виконує процедуру за 9 хв 57 сек. Про це розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Так, Оксана Тіхонова визнана рекордсменкою України в номінації «Мінімальний час виконання манікюру з гель-лаком».

«Оксана Тіхонова робить манікюр так швидко, що, мабуть, усі жінки України хотіли б стали її клієнтками. Оксана виконує цю косметичну процедуру для рук за … рекордних 9 хв 57 сек. За цей час вона встигає зробити: опил форми нігтів клієнтки, чищення птиригію, обрізання кутикули, підготовити нігті до покриття, укріпити їх гель-лаком і – топчик!» – зауважила Вєтрова.

Найшвидший манікюр. Українка потрапила до книги рекордів фото 1
фото: facebook.com/Вєтрова Лана

Як стало відомо, Оксана Тіхонова після початку повномасштабної війни, була змушена залишити рідні Суми, де на той час щойно відкрила власний салон «Територія краси». Переїхавши у Польщу, одразу знову розпочала свою справу: відкрила салон та активно навчає учениць.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекорд «Найдовші нарощені нігті на руці». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Лана Вєтрова.

На такий рекорд наважилася топ-майстер нейл-арту, засновниця Школи манікюру Вікторія Бондаренко. Для роботи їй знадобилося 500 г гелю та 3 години безперервної роботи. Нігті мають модні кольори та декоровані стразами.

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Теги: рекорд українка Facebook

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