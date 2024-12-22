Президентка Грузії дала владі тиждень на призначення нових виборів

Також Зурабішвілі заявила, що залишається вірною Конституції країни, якій склала присягу шість років тому

Наразі Зурабішвілі чекає на відповідь Іванішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю, 22 грудня, дала владі тиждень на призначення повторних парламентських виборів. Про це повідомляє 1TV.ge.

«Нехай Іванішвілі (засновник партії влади «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі – «Главком») прийде до палацу, оскільки він керує всім. Я готова. Сядемо і подумаємо, як слід призначити вибори. Дата виборів має бути узгоджена до 29 грудня», – сказала Зурабішвілі під час виступу на мітингу на проспекті Руставелі.

За її словами, вона чекає на відповідь Іванішвілі.

Водночас президентка країни зазначила, що оскільки є проблеми з мікрофоном, завтра вона запише промову повністю і зробить заяву з президентського палацу.

До цього вона заявила, що залишається вірною Конституції країни, якій склала присягу шість років тому.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори.

Як відомо, виборча колегія обрала Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії в першому ж турі. За нього проголосували 224 депутати. 53-річний колишній футболіст був єдиним претендентом на посаду голови держави на виборах, які не визнає ні опозиція, ні чинна президентка Саломе Зурабішвілі.

До слова, міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися щодо необхідності призупинення безвізового режиму для грузинських чиновників, які мають дипломатичні паспорти, після придушення в Грузії проєвропейських протестів.

Раніше Естонія викликала посла Грузії, щоб висловити йому протест у зв`язку із застосуванням сили до проєвропейських протестувальників і журналістів та заявами представників грузинської влади щодо Естонії.