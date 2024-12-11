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Ухвалюємо нестандартні рішення: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ухвалюємо нестандартні рішення: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку
На Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Сирський: «Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ»

На Покровському напрямку наразі тривають жорсткі бої. Противник там переважає у живій силі. Про заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

За словами головнокомандувача, Україні доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів.

«Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ», – розповів Сирський.

За його словами, українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат біля Покровська. Він зауважив, що у таких умовах головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

Сирський вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження. Головком подякував воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом. 

Нагпадаємо, командування збройних сил РФ, імовірно, буде продовжувати жертвувати технікою та живою силою заради тактичних територіальних здобутків із нестійкою швидкістю під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше повідомлялося, що з 12 грудня у Покровську Донецької області через постійні обстріли російських окупантів буде припинено газопостачання до будинків.

До слова, російські загарбники щомісяця поповнюють свої підрозділи сотнями нових військових. Про це повідомив командир 108 окремого батальйону Вовки Да Вінчі Сергій Філімонов. Філімонов наголосив, що Україна може втратити місто вже найближчим часом.

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Теги: окупанти Facebook Олександр Сирський Донеччина Покровськ

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