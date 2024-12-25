Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним

25 грудня тест на Covid-19 Пашиняна бюув негативний, але він, «порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД»

Причиною ніби є Covid-19, яким Пашинян хворів нещодавно

Вірменський премʼєр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД) під Санкт-Петербургом 25 грудня. Про це Пашинян повідомив у Facebook.

Так, премʼєр Вірменії оголосив, що 23 грудня отримав позитивний тест на Covid-19, через що наступні два дні працював з дому.

25 грудня тест Пашиняна бюув негативний, але він, «порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД». «До кінця дня ухвалю рішення щодо того, брати чи не брати участь у завтрашньому (26 грудня. – Ред.) засіданні Вищої економічної ради ЄАЕС (Євразійський економічний союз. – Ред.)», – додав він.

В останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Наприклад, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ. Про це повідомляє News.am.

«Ні, ні, на цьому етапі немає. Таких обговорень немає», – заявив віцепрем’єр республіки Мгер Григорян. Напередодні аналогічне рішення ухвалили у Казахстані.