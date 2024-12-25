Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним
25 грудня тест на Covid-19 Пашиняна бюув негативний, але він, «порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД»
фото з відкритих джерел

Причиною ніби є Covid-19, яким Пашинян хворів нещодавно

Вірменський премʼєр-міністр Нікол Пашинян оголосив, що не братиме участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД) під Санкт-Петербургом 25 грудня. Про це Пашинян повідомив у Facebook.

Так, премʼєр Вірменії оголосив, що 23 грудня отримав позитивний тест на Covid-19, через що наступні два дні працював з дому.

25 грудня тест Пашиняна бюув негативний, але він, «порадившись із колегами, вирішив, що не братиме участі в неформальному саміті лідерів країн СНД». «До кінця дня ухвалю рішення щодо того, брати чи не брати участь у завтрашньому (26 грудня. – Ред.) засіданні Вищої економічної ради ЄАЕС (Євразійський економічний союз. – Ред.)», – додав він.

В останні роки Вірменія намагається уникати участі або обмежувати її в інтеграційних форматах, які фактично перебувають під контролем Росії.

Наприклад, Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку. За словами Пашиняна, ОДКБ створює загрозу для його країни, саме тому було прийнято рішення заморозити участь Вірменії в цій організації. Глава уряду зазначив, що найближчим часом Єреван узагалі може вийти з ОДКБ.

Також Вірменія заявила, що не планує приєднуватися до організації БРІКС під головуванням РФ. Про це повідомляє News.am.

«Ні, ні, на цьому етапі немає. Таких обговорень немає», – заявив віцепрем’єр республіки Мгер Григорян. Напередодні аналогічне рішення ухвалили у Казахстані.

Читайте також:

Теги: міністр Вірменія Єреван БРІКС Facebook Нікол Пашинян

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Асма Асад ймовірно не зможе переїхати до Лондона
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
Сьогодні, 05:29
Президентка Грузії подякувала всім, хто її підтримує, і закликала «боротися разом до кінця»
Президентка Грузії не планує йти у відставку, попри рішення Конституційного суду
13 грудня, 19:02
Глава держави під час візиту до Запоріжжя також представив українським генералам нового командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого
Зеленський провів Ставку в Запоріжжі та представив нового командувача Сухопутних військ
12 грудня, 20:51
Німецьке населення мажє готуватись до проблем із електропостачанням
У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів
12 грудня, 19:46
Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи
Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ
12 грудня, 17:21
Ріяд Хіджаб може стати прем'єром Сирії
Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
9 грудня, 12:47
Грузинська молодь вийшла на протести після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року
Два грузинські університети призупинили навчальний процес на знак протесту
29 листопада, 15:50
Що святкують 28 листопада
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада, 00:05
G7 розглядає призупинення рішення МКС щодо Нетаньягу
Ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений
26 листопада, 19:16

Політика

Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики
Трамп хоче забрати Панамський канал: видання WSJ проаналізувало ризики
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000
Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним
Пашинян відсторонився від чергового саміту з Путіним
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
Президент Південної Кореї нехтує викликами на допит щодо оголошення воєнного стану
Президент Південної Кореї нехтує викликами на допит щодо оголошення воєнного стану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
131K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 грудня 2024
38K
Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
36K
Велика Британія відмовила у прихистку дружині Башара Асада
28K
Різдво Христове: традиції, прикмети та заборони

Новини

Президент Азербайджану перервав візит до Росії після авіакатастрофи в Казахстані
Сьогодні, 12:44
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
Сьогодні, 12:08
Хмарно: прогноз погоди на 25 грудня
Сьогодні, 06:00
25 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua