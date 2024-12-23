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Хто стане наступним канцлером Німеччини? Німці висловили думку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто стане наступним канцлером Німеччини? Німці висловили думку
Шольц готується до виборів у Німеччині
фото із відкритих джерел

У Німеччині назвали найпопулярнішого кандидата у канцлери

Співголова «Альтернативи для Німеччини» (АдГ) Аліса Вайдель очолює рейтинг популярності серед кандидатів у канцлери ФРН. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA на замовлення газети Bild.

Якби канцлер ФРН обирався прямим голосуванням, Вайдель були б готові підтримати 24% респондентів. Її рейтинг виріс на 3 відсоткових пункти. За кандидата від консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Фрідріха Мерца проголосували б 20% (мінус 1 відсотковий пункт). Діючого главу уряду Олафа Шольца підтримали б лише 15% учасників опитування (мінус 1 відсотковий пункт), міністра економіки, кандидата від «зелених» Роберта Хабека підтримують  ще менше німців – 14% (плюс 1 пункт). В соцопитуванні взяли участь 1 005 осіб.

У рейтингу партій лідирує, як і раніше, блок ХДС/ХСС, за який віддали б свої голоси 32% респондентів. На другому місці йде АдГ із 20%. На третьому місці розташувалася правляча Соціал-демократична партія Німеччини (16%), далі – «зелені» (12%),«Союз Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість» (8%), Вільна демократична партія (5%). Як показало опитування, Ліва партія з 3% голосів станом на даний момент не пройшла б до Бундестагу. Дострокові парламентські вибори до ФРН намічені на 23 лютого 2025 року.

Раніше стало відомо, що німецька партія «Альтернатива для Німеччини» (АдГ) закликає Німеччину вийти з Євросоюзу через нібито негативний вплив ЄС на економіку. Суперниця Шольца Аліса Вайдель розкритикувала Європейський союз за руйнування автомобільної промисловості країни та запропонувала перетворити блок на зону вільної торгівлі.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина політика соцопитування рейтинг вибори

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