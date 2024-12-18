Глави корпорацій та колишні вороги шукають миру з Трампом – ВВС

Бізнес і політики поспішають помиритись із Трампом напередодні інавгурації

За останні тижні багато колишніх критиків і противників обраного президента США Трампа зробили «мирні жести» в його бік. При цьому йдеться не лише про політиків та бізнесменів, а й про пресу. Про це пише BBC.

«На першому терміні усі зі мною воювали. На цьому терміні всі хочуть зі мною товаришувати». Ці слова Трамп вимовив 16 грудня на заході, присвяченому оголошенню про плани одного японського концерну інвестувати в США $100 млрд.



Джефф Безос із Amazon, Марк Цукерберг із Meta, Сем Альтман із OpenAI пообіцяли дати мільйони на святкування інавгурації Трампа 20 січня.

«Перед Днем подяки Цукерберг, чия мережа Facebook одного разу заблокувала Трампа, повечеряв із президентом у його приватному клубі у Флориді», – інформує видання.

Атмосфера примирення розповзається не лише дорадчими кімнатами корпорацій. Більше прихильності до Трампа помітно і в пресі. Минулої суботи телекомпанія ABC News, яка належить Disney Corporation, оголосила, що виплатить Трампу $15 млн, щоб до суду залагодити суперечку з приводу позову про наклеп, який Трамп подав через заяви її ведучого, Джорджа Стефанопулоса.

У вашингтонських коридорах схожі тенденції. Сенатори-республіканці, які спочатку з настороженістю поставилися до найбільш спірних висуванців Трампа, таких як провідний Fox News Піт Гегсет, якого Трамп хоче зробити міністром оборони, тепер критикують рішення щодо майбутньої адміністрації США, але вже не так голосно. На них тиснуть і Трамп та його прихильники, які погрожують незгодним серйозними наслідками.

Налагодити стосунки з майбутньою адміністрацією Трампа намагаються навіть деякі діячі Демократичної партії – зокрема, сенатор від Пенсільванії Джон Феттерман, який сказав, що подумає, чи голосуватиме за призначення Гегсета, і підтримав деяких інших висуванців Трампа.

Утім, більше дюжини конгресменів з-поміж демократів заявили, що взагалі не підуть на інавгурацію Трампа 20 січня. «Мені здається, тут нема чого святкувати», – сказала член Палати представників Жасмін Крокет.

«Те, що жменька демократів залишиться вдома, не затьмарить велике свято для Трампа та його прихильників. Але коли Трамп вступить на посаду і повне втілювати у життя його плани щодо масової депортації нелегальних іммігрантів та запровадження імпортних мит, тоді опір, можливо, почне наростати. Опиратимуться і демократи – з політичних міркувань, і бізнес, який постраждає від дій Трампа», – роблять висновок журналісти.

До слова, США 20 грудня можуть зіткнутися із тимчасовою зупинкою роботи американського уряду (так званим шатдауном, – «Главком»). Це відбувається через розбіжності, що зберігаються в конгресі за окремими статтями фінансування бюджету.