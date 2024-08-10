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Міноборони перетворить «Резерв+» на онлайн-ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міноборони перетворить «Резерв+» на онлайн-ТЦК
Усі послуги, які є в ТЦК, можна буде отримати через «Резерв+»
фото: dev.ua

Нові послуги в застосунку планується реалізувати вже восени

Міністерство оборони України планує перетворити застосунок «Резерв+» на онлайн-ТЦК, щоб онлайн можна було отримати всі ті ж послуги, що й офлайн. Зокрема, планується реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в коментарі unn.ua.

«Ми думаємо про те, щоб запустити добровільне направлення на ВЛК за запитом людини, щоб не ходити брати папірець. Ми думаємо запустити онлайн-рекрутинг, якщо людина хоче мобілізуватися добровільно, а також відстрочку для багатодітних сімей та студентів. Взагалі в нас ідея в тому, щоб зробити «Резерв+» онлайн-ТЦК, щоб всі послуги, які є в ТЦК можна було отримати через «Резерв+», – розповіла посадовиця.

Частину послуг планують реалізувати восени, іншу – через певний час.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України виявило три фейкові вебзастосунки «Резерв+». Усі вони перебували на стадії розробки. 

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. 

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року. 

Читайте також: Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони
Теги: війна мобілізація військовозобов'язаний ТЦК

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