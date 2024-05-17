Міноборони запускає застосунок для військовозобовʼязаних «Резерв+»: деталі

З 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані

Застосунок буде доступний з 18 травня

Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомляють на сайті відомства.

У міністерстві зазначили, що з 18 червня у застосунку «Резерв+» також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Зазначено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Як буде працювати е-кабінет

Застосунок буде доступний для завантаження на смартфони на iOS та Android завтра. З його допомогою можна швидко оновити облікові дані та переглянути, які дані є у реєстрі «Оберіг».

Після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля - номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Очікується, що сервісом скористаються 70-80% військовозобов'язаних. Оскільки він дозволяє дистанційно оновити дані без необхідності простоювати у чергах до ТЦК чи Центру адмінпослуг.

Чи обов'язково завантажувати застосунок

Ні, це лише сервіс, який пропонує держава. Електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися. Реєстрація залишається виключно добровільною.

Однак все одно треба уточнити дані у ТЦК. Якщо не через електронний кабінет, то при особистому візиті до військкомату чи через Центр адмінпослуг.

Яка ще інформація буде в е-кабінеті

В електронному кабінеті можна переглянути дані про себе, завантажені з реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та внесені працівниками ТЦК.

За наявності всієї інформації в е-кабінеті можуть бути вказані:

ПІБ;

вид військового обліку/дата зняття;

категорія обліку;

дата народження;

відстрочка/бронювання/дата закінчення;

постанова військово-лікарської комісії (і дата);

звання;

військово-облікова спеціальність;

індивідуальний податковий номер;

номер у системі "Оберіг";

ТЦК, у якому особа стоїть на обліку;

розшук або відсутність у розшуку

Якщо ви помітили неправильні дані – потрібно звернутися до служби підтримки та дізнатися, як їх можна змінити. В одних випадках потрібний візит до ТЦК, в інших – звернення до служби, яка є власником відповідного реєстру. Наприклад, якщо вказано неправильну інформацію про шлюб або дітей, треба звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану.

На початковому етапі через кабінет найпростіше уточнити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Згодом сервіс дозволить вносити зміни до інших даних.

Чи можна скористатися за кордоном

Так. Новий закон про мобілізацію зобов'язує українців призовного віку за кордоном також уточнити дані. Зробити це можна дистанційно телефоном або електронною поштою, а тепер – і через е-кабінет.

Член парламентського комітету Федір Вениславський днями заявив, що після оновлення даних генерується QR-код. Таким чином, громадянин зможе підтвердити, що виконав усі вимоги та отримати консульські послуги повною мірою.

Деталі щодо запуску застосунку надав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода. Він також запевнив, що 18 травня застосунок вже буде працювати.

«Але слід зазначити, що це буде така MVP-версія так звана (Minimum viable product, версія продукту із мінімальним набором функцій - ред.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім ідеться про електронну пошту, про телефон і місце проживання», – зазначив Лазуткін.

Речник додав, що вже бачив та гортав новий застосунок, і запевнив, що з його допомогою оновити дані можна буде дуже швидко.

«Запрацює так чи інакше електронний кабінет, і впродовж 60 днів цей обовʼязок про уточнення своїх даних можна буде виконати за 10-15 хвилин у смартфоні. Я бачив уже цю версію, погортав її на телефоні. І там усе максимально просто. ІD-банкінг, і далі просто тебе ідентифікують, ти реєструєшся і все дуже швидко заповнюєш. Ну і за великим рахунком – проста процедура для будь-якої людини, яка використовує застосунки. А це буде застосунок «Резерв+». І відповідно, мені здається, це найбільш такий простий шлях, особливо для молоді, яка просто таки живе фактично у смартфонах», – наголосив речник МОУ.

Зазначимо, з 18 травня всі чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом 60 днів оновити свої облікові дані. Якщо цього не зробити до 16 липня, загрожує штраф, який згідно із змінами до законодавства зріс до 17 000 гривень (у воєнний час).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

Як повідомлялося раніше, електронний кабінет військовозобов'язаного можна створювати за бажанням, і карати за його відсутність не будуть.