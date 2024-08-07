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Для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, один з таких перебуває в Україні – Буданов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Для заколоту в РФ потрібен лідер на місці, один з таких перебуває в Україні – Буданов
Як повідомив Буданов, Україна знала про підготовку заколоту приватною військовою компанією (ПВК) «Вагнера» ще за пів року
фото: пресслужба KSE

Кирило Буданов: «Є гарний лідер, він перебуває у нас, але набуває спроможності»

Для повторного військового заколоту в Російській Федерації потрібен лідер на місці. Один з них наразі перебуває в Україні.
Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилj Буданов під час виступу перед випускниками KSE, передає Forbes

Як повідомив Буданов, Україна знала про підготовку заколоту приватною військовою компанією (ПВК) «Вагнера» ще за пів року. Втім, сьогодні ж, пориви до цього сценарію в Росії не спостерігаються.

«Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є гарний лідер, він перебуває у нас, але набуває спроможності. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт «вагнерівців» готувався дуже заздалегідь» – додав він.

За словами керівника розвідки, колишній голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин був складною особистістю й ультрапатріотом. Під час заколоту останній планував зайти до Кремля й в думках йшов насправді рятувати Росію.

«Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе «взути» . Але цим ти одразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Бо одномоментно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави – десь в іншому місці. І ти вже не зʼєднаєш цю любов. І він зупинився, прислухався до Лукашенка (Олександр Лукашенко, – «Главком» ), це він йому говорив», – пояснив Буданов.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, увечері засновник ПВК «Вагнера» звинуватив російську регулярну армію в тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. Внаслідок цього нібито загинула величезна кількість солдатів.

Зокрема ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин подав заявку до Слідчого Комітету РФ щодо діяльності міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. Зокрема терорист звинуватив військову верхівку РФ у геноциді російського народу та вбивстві російських солдатів. 

Під час заколоту декілька обласних центрів перебували під контролем «вагнерівців» . Втім, повстання різко захлинулось після перемовин Пригожина з Лукашенко.

Через два місяці літак Пригожина впав на території Росії. Внаслідок цього ніхто не вижив.

Теги: росія війна ПВК Вагнера Кирило Буданов

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