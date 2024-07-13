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Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою
фото: wikipedia

Заступник керівника ОП наголосив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів на F-16

Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (Ред. – 128). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий. Наприклад, Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас», – зауважив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів.

«Цими літаками має хтось управляти. Ці пілоти мають вести тактику бою відповідно до типу літака, на якому вони будуть працювати. F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою. Тому говоримо і про це, і у відповідній заяві про F-16, яка була складена під час саміту, сказано, що партнери будуть працювати над розширенням кількості місць для українських пілотів. І не лише, до речі, пілотів. Інженерний склад також дуже важливий. А також оптимізація, тобто скорочення часу навчання. Під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати», – додав Жовква.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки.

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Теги: росія війна літак Україна винищувач F-16

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