Атаки БпЛА на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

На Київщині пошкоджено два приватних будинки

Зранку, 1 серпня, російські окупанти намагалися завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Національна поліція України показала наслідки атаки РФ.

«В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки», – йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві та низці областей вночі було знову оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що російські окупанти знову атакували Київщину ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків дронів є поранені, пошкоджено будинки.