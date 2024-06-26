У «Резерв+» з'явився статус бронювання від мобілізації

Якщо «бронь» ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в «Резерв+»

У мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook.

«Цифрова команда Міністерства зробила неможливе можливим. Ми цифровізували паперові бронювання. Взяли накази про бронювання у Мінекономіки та занесли 340 000 записів до реєстру «Оберіг». Щоб актуальна інформація про бронь відображалась в електронних військово-облікових документах наших громадян», – повідомила вона.

Як зазначає Черногоренко, раніше цього не можна було зробити через відсоток людського фактору в помилках ТЦК щодо внесення інформації про громадян до реєстру «Оберіг». Також ТЦК не завжди вносять інформацію щодо «броні» до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці.

Щоб статус бронювання з'явився у «Резерв+», потрібно оновити застосунок:

Натисніть три крапки справа від документа.

Виберіть «оновити документ».

Після цього ви побачите свій актуальний статус.

Якщо бронювання було лише на папері, статус «Заброньовано» з'явиться в застосунку. Якщо «бронь» ще триває, але в застосунку цього не було – новий термін має відобразитись в «Резерв+».

Що робити, якщо «бронь» не з'явилась в «Резерв+»

Заступниця міністра оборони додала, що частину наказів про бронювання не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує конкретну особу. Проте Міноборони працює над алгоритмом, щоб усі заброньовані громадяни могли отримати актуальний статус в «Резерв+».

Нагадаємо, із 18 червня у додатку «Резерв+» почне діяти QR-код.