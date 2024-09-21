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Колишній засуджений врятував дев’ятьох побратимів та став героєм у своєму батальйоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Колишній засуджений врятував дев’ятьох побратимів та став героєм у своєму батальйоні
Богдан Гервасюк розповів, що у вязниці опинився через бійку на дискотеці
фото: скріншот із відео

За порятунок товаришів Богдана Гервасюка подали на державну нагороду

Сім років тому Богдан Гервасюк отримав термін за серйозний злочин. Але щойно засуджених почали брати на фронт, підписав контракт і став бійцем окремого батальйону «Арей» 129-ї бригади Тероборони. За місяць участі в бойових діях на території Росії, в Курській області, військовослужбовець, який отримав позивний Алабай, здійснив чимало героїчних вчинків. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, Богдан Гервасюк врятував дев’ятьох своїх поранених побратимів. Під час евакуації броньовану турецьку машину Kirpi, в якій вони пересувалися, атакували дроном. Після двох влучань техніка зупинилася. Алабая контузило. Та він вибрався з машини, впав у кукурудзі і втратив свідомість. Коли очуняв, то побіг за підмогою.

«Я займався футболом, тож зміг пробігти шість кілометрів, дістався до рації та виклиав підмогу», – розповідає військовий.

Транспорт, що приїхав, зміг забрати сімох поранених. Залишалося ще двоє. Алабай розшукав пікап та самостійно доправив їх до стабпункту.

За порятунок товаришів Гервасюка подали на державну нагороду, тобто, він може стати першим нагородженим військовим з так званого спецконтингенту «Шквал».

Богдан Гервасюк розповів, що у вязниці опинився через бійку на дискотеці. Хлопець, якого він ударив, падаючи, сильно вдарився головою та помер.

«Ділили дівчат. Невдало», – пояснює боєць.

Гервасюку дали вісім років. Коли пішов до війська, відсидіти залишалося лише сім місяців. Та військовий каже, він хотів потрапити на фронт. Усе заради того, щоб захистити сина. Хлопчик живе у Нікополі та дуже добре знає, що таке обстріли.

«Готовий все зробити, щоб війна швидше закінчилася», – каже Алабай.

Раніше бійці 65-ї окремої механізованої бригади взяли в полон окупанта, який після невдалої атаки півтора місяці блукав посадками.

Також воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за допомогою дрона врятували захисника, якого росіяни взяли в полон.

Теги: війна полон машини злочин фронт Місяць Курщина

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