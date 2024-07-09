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Співпраця у космічній розвідці: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Співпраця у космічній розвідці: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE
Угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України
фото: Міністерство оборони України, Facebook

ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників

Міноборони України підписало меморандум з фінським виробником мікросупутників ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Зазначається, що ця угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони України.

«Співпраця з ICEYE та підписання меморандуму значно покращить нашу розвідувальну діяльність. Ми вдячні компанії за відданість демократичним цінностям, підтримку українського народу та позицію щодо обмеження космічної зйомки над територією України. Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі», – сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Нагадаємо, міністерство оборони Німеччини планує додаткову закупівлю до 2,35 млн снарядів на суму до п'ятнадцяти мільярдів євро. Про масштабні плани бундесверу пише німецьке видання Der Spiegel.

До слова, з моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ Чехія надала Україні оборонну допомогу на загальну суму 6,75 млрд чеських крон (близько $288,42 млн ). Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє Radio Prague International.

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Теги: Міноборони Меморандум ICEYE обмеження

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Політика

Співпраця у космічній розвідці: Міноборони підписало меморандум з фінською ICEYE
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