Китай розгортає на орбіті супутники глобальної навігації

Китай став третьою країною у світі, яка має власну незалежну глобальну навігаційну супутникову систему

У четвер Китай запустив останню пару резервних супутників для навігаційної супутникової системи BeiDou-3 (BDS-3). Супутники, 59-й і 60-й у сімействі BeiDou, були запущені о 9:14 ранку (за пекінським часом) і відправлені на орбіту ракетою Long March-3B із Центру запуску супутників Січан у південно-західній китайській провінції Сичуань, повідомляє CGTN.

Виведені на середню навколоземну орбіту супутники є резервними і мають підвищити надійність навігаційної системи та покращити послуги позиціонування, навігації, визначення часу, а також обміну короткими повідомленнями для користувачів у всьому світі.

Китай реалізував триетапну стратегію розвитку своєї навігаційної системи «Бейдоу», першим етапом якої було надання послуг внутрішнім користувачам, другим – розширення навігації на Азійсько-Тихоокеанський регіон, а третім, «Бейдоу-3», завершеним у липні 2020 року, охоплення покриттям і надання послуг у всьому світі.

Після цього Китай став третьою країною у світі, яка має власну незалежну глобальну навігаційну супутникову систему, разом із американською GPS та російською Глонасс.

Ракета Long March-3B з двома новими супутниками BeiDou стартує з центру запуску супутників Січан у південно-західній провінції Сичуань Китаю фото: CMG

Наразі, окрім резервних супутників, «Бейдоу-3» використовує 30 космічних апаратів на орбіті, більшість із яких експлуатуються протягом шести років. Оскільки термін служби цих супутників становить 10 років, китайські фахівці уже працюють над новими космічними апаратами для модернізації навігаційної системи.

Водночас, у Китаї заявили, що не збираються зупинятися після завершення триетапної стратегії. Планується, що до 2035 року на основі «Бейдоу» країна побудує більш інтегровану, інтелектуальну та всеохоплюючу навігаційну систему, яка ефективно здійснюватиме навігацію не лише на відкритій місцевості, а й у приміщеннях та у всіх середовищах – від морських глибин до глибокого космосу.