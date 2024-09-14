Що робити, якщо вдома знайшли кажана: поради

Якщо ж ви боїтеся нашкодити тваринам, то зверніться до спеціалістів із порятунку диких тварин

У жодному разі не намагайтесь збити тварину в польоті

В Україні почався сезон міграції кажанів, усі види яких є червонокнижними та рідкісними. Фахівці КП «Київський зоопарк» дають поради на випадок, якщо в оселю потрапив такий рукокрилий.

Якщо кажани залетіли до вас у помешкання, будь ласка, не панікуйте та не лякайтесь, вони вам не нашкодять.

У жодному разі не намагайтесь збити тварину в польоті. Спробуйте вимкнути світло, повністю відчинити вікно та ганчіркою направити політ кажанів у його сторону.

Якщо не вдається, дочекайтесь, поки тварини заспокояться та зупинять політ. Вдягніть цупкі будівельні рукавиці або візьміть ганчірку із цупкої тканини та обережно зберіть кажанів до картонної коробки.

Не використовуйте як субстрат флісові ганчірки чи інші матеріали, в яких кажан може заплутатись кігтями.

Випустіть тварин із коробки на вулиці з настанням темряви.

Якщо ж ви боїтеся нашкодити тваринам, то зверніться до спеціалістів із порятунку диких тварин: Українського центру реабілітації рукокрилих, Команди порятунку тварин Києва тощо.

А найкращим застережним засобом є встановлення протимоскітних сіток на вікна та зачинені вікна й двері у приміщеннях, що не використовуються.