Амбітні плани до 2035-го року: Китай повідомив, чим займатиметься у космосі

Китай планує проводити від 200 до 300 космічних запусків за наступні 11 років

Інститут фінансових досліджень Чун'ян при Китайському народному університеті опублікував доповідь, в якій передбачається, що до 2035 року економіка Китаю в світі стане найбільшою у світі. Про це пише cpcnews.cn.

Окрім різних економічних показників у доповіді наголошується, що до середини наступного десятиліття Піднебесна проводитиме від 200 до 300 космічних запусків на рік, це сприятиме глобальній співпраці у створенні інфраструктури на Місяці та ще більше підвищить довгострокову безпеку та прогрес людської цивілізації, йдеться у доповіді.

«До 2035 року Китай проводитиме 200-300 космічних запусків на рік, крім того в інших країн може з'явитися можливість спільно з КНР розробляти місячну інфраструктуру, вносячи більший внесок у довгостроковий розвиток та безпеку людської цивілізації», – зазначають автори документа. У ньому також наголошується, що перший китайський космонавт досягне поверхні Місяця до 2029 року. Ескперти думають, що до зазначеного терміну Китай також збільшить виробництво великих літаків до 500 одиниць на рік.

Експерти також вважають, що КНР досягне мети зі скорочення вуглецевих викидів до 2029 року, потім продовжить знижувати цей показник на 400 млн тонн на рік. До зазначеного терміну більше половини міст Китаю повністю перейдуть на зелені джерела енергії.

До слова, згідно із підсумками другого кварталу зростання економіки КНР сповільнилося і виявилося гіршим за прогнози: за квітень–червень ВВП країни збільшився на 4,7% після зростання на 5,3% у першому кварталі. Незважаючи на розгорнуті заходи підтримки попиту, пожвавити внутрішнє споживання країні не вдається: у червні було зафіксовано мінімальне зростання роздрібного продажу з кінця 2022 року. Серед причин – зниження зарплат робітникам та високе безробіття серед молоді.

До слова, китайська приватна космічна компанія Galactic Energy здійснила другий морський запуск своєї ракети-носія «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y2), яка вивела в космос чотири супутники для збору і передачі даних.