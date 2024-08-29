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Новий швейцарський мозковий чіп перевершив Neuralink Ілона Маска

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Новий швейцарський мозковий чіп перевершив Neuralink Ілона Маска
Новий нейрочіп забезпечує точність 91%
фото: EPFL

Швейцарський мозковий чіп обігнав Neuralink за швидкістю і точністю читання думок

Вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) повідомили про створення нейрочіпа, здатного швидко і з точністю 91% розпізнавати рукописні літери за сигналами мозку. Розробка вчених із Лозанни значно перевершила чіп Neuralink за багатьма параметрами. Про це повідомляє New Atlas.

На тлі MiBMI-чіпа швейцарців виріб Neuralink відверто застарілий. Проте Маска має перевагу – його чіп уже допомагає людям.

Експериментальний чіп MiBMI для зчитування активності мозку в зоні формування образів рукописних символів у 23 рази менше від сучасного чіпа Neuralink. Площа MiBMI складає всього 8 мм. Більше того, йому не потрібно, як чіпу Neuralink, запускати голки десятків зондів у нервову тканину (з чим у розробників Neuralink вже виникли проблеми – зонди часто вискакують чи зміщуються). Зонд MiBMI зчитує інформацію з поверхні кори мозку, що не вплинуло на точність його роботи.

Швейцарські вчені підійшли до вирішення проблеми розпізнавання уявних рукописних символів дещо інакше. Вони надали літерам алфавіту кодові комбінації – нейронні маркери. У своїй роботі вчені виявили, що під час мислення пацієнтами написання тієї чи іншої літери (також це можуть бути цифри або інші символи) проявляється серія специфічних маркерів. Ці маркери назвали характерними нейронними кодами (Distinctive Neural Codes, DNC).

Це дозволило обробляти по сотні байт нейросигналів за кожен код (символ) замість звичайних тисяч байт інформації про нервової активності за традиційних методів розпізнавання «думок». Використане спрощення значно знизило енергоспоживання чіпа та прискорило обробку даних. Також це дозволить скоротити час навчання інших пацієнтів, які побажали скористатися імплантатом.

На сучасному етапі чіп розпізнає 31 рукописний символ (код), але його можливості буде розширено до сотні символів. Додаток не обмежиться лише читанням текстів у головах пацієнтів. Чіп можна навчити розпізнавати та інші види мозкової активності. У проведених експериментах чіп MiBMI розпізнавав уявне написання рукописних текстів з точністю 91%.

Слід зазначити, що чіп не тестувався на живих людях; він обробляв сигнали, отримані попередніх експериментах. У цьому плані чіп Neuralink, хоч би яким він здавався застарілим у порівнянні з новинкою, вже дозволений для клінічних випробувань на людях. А це, мабуть, найскладніше у такій роботі – довести безпеку використання та почати допомагати людям.

Нагадаємо, компанія Neuralink імплантувала другому пацієнту свій пристрій, який допомагає паралізованим людям користуватися цифровими пристроями за допомогою думок. Про це повідомив Ілон Маск, голова Neuralink. Маск зазначив, що їхня технологія перебуває на стадії тестування і спрямована на допомогу людям з травмами спинного мозку. Першому пацієнту вдалося грати в ігри, переглядати сторінки в інтернеті, писати в соціальних мережах і переміщати курсор на ноутбуці. 

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Теги: наука Ілон Маск розробка вчені

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