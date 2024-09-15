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Американські туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Американські туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос
Мільярдер Джаред Айзекман після приземлення на Землю
фото: АР

Астронавти здійснили перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на орбіті майже 740 кілометрів над Землею

Завершилася п'ятиденна подорож місії Polaris Dawn під час якої було здійснено перший приватний вихід у відкритий космос. Астронавти повернулися на Землю. Про це повідомляє Associated Press.

Капсула SpaceX приводнилась у Мексиканській затоці поблизу Сухих Тортуг у Флориді. На борту були мільярдер Джаред Айзекман, інженер SpaceX Сара Джілліс, відставний підполковник ВПС США пілот Скотт (Кідд) Потіт та медик SpaceX Анна Менон.

Астронавти здійснили перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на орбіті майже 740 кілометрів над Землею, що вище за Міжнародну космічну станцію та космічний телескоп Hubble. Після старту у вівторок їхній космічний корабель набрав максимальну висоту 1408 кілометрів.

Нагадаємо, що 12 вересня два члени екіпажу американського багаторазового корабля Crew Dragon, запущеного на орбіту з чотирма туристами, у четвер вийшли у відкритий космос.

У космічний вакуум вийшли мільярдер Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джілліс. Вихід розпочався о 06:12 за часом Східного узбережжя США (13:12 за київським), коли корабель знаходився на висоті понад 700 км над Землею. Він тривав близько двох годин.

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Теги: SpaceX космос Планета Земля туризм політ

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