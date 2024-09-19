Куріння вейпу шкодить мозку: результати дослідження

Студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить

Куріння вейпу притупляє мозок студентів. Про це йдеться у новому дослідженні науковців, пише Medical Xpress.

Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить. Про відповідне дослідження дослідники повідомили 15 вересня на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації в Орландо, штат Флорида.

«Вони виявили, що чим більше студенти курять вейп, тим нижчі результати показують у тестах на навчання, пам'ять, вирішення проблем та критичне мислення», – пише видання.

Дослідники виявили, що студенти, які робили від 10 до 20 затяжок на день, мали показники на 9% нижчі, ніж ті, хто не вживав вейп і не курив. Ті, хто робив більше ніж 20 затяжок на день, мали майже на 14% нижчі результати.

Попередні дослідження показали, що куріння може впливати на роботу мозку, зменшуючи його об'єм і знижуючи приплив крові до клітин мозку. Нікотин також викликає нейротоксичність, яка пошкоджує клітини мозку. Ризик може бути ще більшим у людей, які курять вейп, каже провідний дослідник Лінкер Вінан Покар з Католицького університету Сантьяго-де-Гуаякіль в Еквадорі.

«Ми вважаємо, що наше дослідження знаменує собою «до і після» у сфері вивчення когнітивних функцій щодо вейпінгу», – сказав дослідник Лінкер Вінан Покар.

Ризик може бути ще більшим у людей, які курять саме вейп, переконаний Покар. «Люди в дослідженні, які раніше курили цигарки, як правило, викурюють три-чотири цигарки на тиждень, але з вейпінгом тепер вони викурюють двічі, тричі або більше, особливо якщо вони курять і вейплять», – сказав Покар.

Для дослідження вчені провели когнітивне тестування понад 400 студентів коледжів у віці від 18 до 30 років в Еквадорі. З них 64 – тільки вейпили, 31 – тільки курили сигарети, а 111 – і курили, і вейпили.

Результати показали, що ті, хто вейпив, курив або робив і те, і інше, достовірно показали нижчі результати в когнітивних тестах, ніж ті, хто не курив і не вейпив. Водночас автори дослідження наголошують, що його потрібно масштабувати і продовжувати для остаточного підтвердження виявлених результатів.

Нагадаємо, із 11 липня в Україні заборонено продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Крім того, будь-яка оболонка тютюнових виробів, включно з сигаретами, має містити розширені медичні застереження. Відповідні законодавчі обмеження запроваджені ще минулого року, а тепер вони набрали чинності.