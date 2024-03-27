Політичний контент у стрічці Instagram можна обмежити: Meta ввела оновлення

Політичний контент не буде повністю відсутній, він відображатиметься від акаунтів, на які користувачі підписані

Meta пояснює, що оновлення не допустить рекомендацій політичного контенту на фоні кризових ситуацій

Meta Platforms, компанія-власник Facebook та Instagram, оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер можуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції. Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що функція ввімкнена у налаштуваннях облікового запису «Налаштування вмісту» в Instagram. Там за замовчуванням увімкнено «Обмежити політичний вміст від людей, за якими ви не стежите». Налаштування також застосовується до Threads, оскільки ця програма ділиться своєю системою облікових записів з Instagram.

Якщо користувачі вирішать скористатися цією функцією, вони бачитимуть менше політичних тем у своїй стрічці і рекомендованому контенті.

Проте це не означає, що політичний контент буде повністю відсутній, він відображатиметься від акаунтів, на які користувачі підписані.

У Meta пояснили, що роблять цей крок, щоб забезпечити «позитивний досвід» для всіх користувачів і не допустити рекомендацій політичного контенту на фоні кризових ситуацій.

Нагадаємо, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами.

Також Meta ліквідувала мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про Україну. Користувачі видавали себе за американців та поширювали брехню про США, Китай та війну Росії проти України.