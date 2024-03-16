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Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування
Народний депутат Микола Тищенко на початку цього року повідомив про офіційне розлучення з дружиною Аллою Барановською
фото з відкритих джерел

Напередодні про Тищенка та його ексдружину вийшло журналістське розслідування

Народний депутат Микола Тищенко, якого ЗМІ запідозрили у фіктивному розлученні з бізнесвумен і блогеркою Аллою Барановською, поскаржився в поліцію на «переслідування». До готелю в Ужгороді, де зупинилася знімальна група журналістів, приїхали кілька екіпажів поліції та цивільні авто для розмови. Про це розповів журналіст Михайло Ткач у своєму Facebook. «Ужгород. Готель. 2:40 ночі. Декілька екіпажів поліції та цивільні авто почали вишиковуватись довкола готелю, де зупинилась наша знімальна група», – написав він.

За словами журналіста, у двері постукали, представившись слідчо-оперативною групою поліції, яка «працює за викликом Тищенка Миколи».

Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування фото 1

«Тищенко Микола, народний депутат, дав повідомлення, що протягом двох днів його переслідує автомобіль Mitsubishi Lancer чорного кольору. Ми прийшли щоб встановити людей, які користуються цим автомобілем. Ну, і спитати взагалі, переслідували – не переслідували», – переповів слова правоохоронців Михайло.

Він додав, що Тищенко, «якого в Ужгороді супроводжують два охоронця, вважає, що знімати його можна лише після попередження про зйомку».

«А те що можна і навіть потрібно декларувати всі свої ужгородські бізнеси, депутат забуває. Те, що деякі народні депутати замість війни займаються бізнесом – це куди більш реальна загроза для країни, ніж здається. Словом, якщо ви в Ужгороді викликаєте поліцію, – кажіть, що ви Микола Тищенко, і приїдуть всі вільні в місті екіпажі. Незалежно від години», – написав журналіст.

Нагадаємо, у лютому 2024 року народний депутат Микола Тищенко задекларував 12,6 млн грн у вигляді подарунка.

Джерелом доходу великої суми коштів політик вказав свою колишню дружину Аллу Барановську. Мільйони гривень готівки Тищенко отримав 15 лютого 2024 року, тобто наступного дня після Дня святого Валентина.

18 січня 2024 року Оболонський райсуд Києва розірвав шлюб Тищенка і Барановської. Сам текст рішення засекречено. Як дізнався «Главком», один з адвокатів подружжя заявив клопотання у суді про закритий розгляд справи. Захисник послався на те, що сторонні особи на засіданні можуть розголосити особисті та сімейні факти з життя подружжя. Феміда підтримала це клопотання.

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Теги: Микола Тищенко готель журналіст Facebook Ужгород автомобіль депутат

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