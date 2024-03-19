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ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото)
Дані споруди будуть також прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу
фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Фортифікаційні споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника

На загрозливих напрямках цілодобово триває будівництво оборонних рубежів і споруд. Про це на сторінці Facebook заявило Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

«Військовослужбовці інженерних військ 23 інженерно-позиційний полк Сил підтримки беззупинно копають траншеї та окопи, будують бліндажі та інші фортифікаційні споруди», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото) фото 1
фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України
ЗСУ звітували про цілодобове будівництво оборонних споруд (фото) фото 2
фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Дані споруди захищатимуть особовий склад, бойову техніку, боєприпаси від ураження противника, а також будуть прихистком від несприятливих погодних умов і місцем відпочинку для особового складу.

Нагадаємо, в Одеській області триває будівництво фортифікаційних споруд для захисту від агресивних дій Росії.  Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що на будівництві залучено близько 150 осіб та 80 одиниць техніки.

Раніше ЗСУ пояснили, чому 2023 року не будували фортифікації. Проте деякі комплекси захисних споруд на випадок наступу ворога вже збудовані, у деяких несуть чергування піхотні підрозділи.

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Теги: війна будівництво боєприпаси Facebook

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