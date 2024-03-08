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Міністр освіти повідомив, чи є обов'язковим мультитест для вступу до мистецьких вишів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міністр освіти повідомив, чи є обов'язковим мультитест для вступу до мистецьких вишів
Міністр також відзначив, що Рада пояснює свою вимогу скасування мультитесту для мистецьких вишів воєнним станом, і водночас планує провести акцію протесту під час нього
фото з відкритих джерел

Лісовий: «Результати мультитесту мають меншу роль при вступі, ніж творчий конкурс, але знання з обов'язкових предметів мають бути у всіх»

Мистецькі заклади вищої освіти на чолі з ректором Національної музичної академії України Максимом Тимошенком намагаються добитися дозволу на вступ до мистецьких закладів вищої освіти лише на основі творчого конкурсу, як це було під час вступної кампанії 2022-2023 років. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Спершу рада ректорів мистецьких закладів освіти направила до МОН листа, де підписанти просять відмінити застосування результатів мультитесту при вступі до мистецьких закладів вищої освіти. Зауважуючи, що у провідних закладах вищої мистецької освіти Європи єдиною формою вступу є лише творчий конкурс.

Згодом, рада направила до МОН звернення. У ньому йдеться, що міністерство так і не надало офіційної відповіді на лист мистецьких вишів, в чому вбачається «загроза майбутнього вступу абітурієнтів».

Також рада попереджає Міносвіти, що найближчим часом готує акцію протесту за участі студентів, викладачів, батьків та членів профспілок. І зазначає, що планує привести три тисячі протестувальників спочатку під МОН, а потім – на Майдан Незалежності.

Міністр освіти Оксен Лісовий відреагував публічно на лист у своєму Facebook.

«Побачив звернення від ректора Національної музичної академії України все ще імені Чайковського. У ньому викладена вимога – скасувати мультитест для вступу до мистецьких ЗВО, інакше анонсують акцію протесту за участі студентів (які вже вступили), профспілок, батьків тощо», – пише міністр.

Лісовий зазначив, що «ключове завдання університетів – не набрати якомога більше студентів, а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти».

«Безумовно, результати мультитесту відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного балу, ніж творчий конкурс. Але йдеться про вступ до закладу вищої освіти, тому базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики і одного предмета на вибір) мають бути у кожного вступника», – підкреслив очільник Міністерства освіти і науки.

Міністр також відзначив, що рада пояснює свою вимогу скасування мультитесту для мистецьких вишів воєнним станом, і водночас планує провести акцію протесту під час нього.

Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.

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Теги: міністр конкурс студенти навчання Facebook Оксен Лісовий

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