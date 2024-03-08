Міністр освіти повідомив, чи є обов'язковим мультитест для вступу до мистецьких вишів

Міністр також відзначив, що Рада пояснює свою вимогу скасування мультитесту для мистецьких вишів воєнним станом, і водночас планує провести акцію протесту під час нього

Лісовий: «Результати мультитесту мають меншу роль при вступі, ніж творчий конкурс, але знання з обов'язкових предметів мають бути у всіх»

Мистецькі заклади вищої освіти на чолі з ректором Національної музичної академії України Максимом Тимошенком намагаються добитися дозволу на вступ до мистецьких закладів вищої освіти лише на основі творчого конкурсу, як це було під час вступної кампанії 2022-2023 років. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

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Спершу рада ректорів мистецьких закладів освіти направила до МОН листа, де підписанти просять відмінити застосування результатів мультитесту при вступі до мистецьких закладів вищої освіти. Зауважуючи, що у провідних закладах вищої мистецької освіти Європи єдиною формою вступу є лише творчий конкурс.

Згодом, рада направила до МОН звернення. У ньому йдеться, що міністерство так і не надало офіційної відповіді на лист мистецьких вишів, в чому вбачається «загроза майбутнього вступу абітурієнтів».

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Також рада попереджає Міносвіти, що найближчим часом готує акцію протесту за участі студентів, викладачів, батьків та членів профспілок. І зазначає, що планує привести три тисячі протестувальників спочатку під МОН, а потім – на Майдан Незалежності.

Міністр освіти Оксен Лісовий відреагував публічно на лист у своєму Facebook.

«Побачив звернення від ректора Національної музичної академії України все ще імені Чайковського. У ньому викладена вимога – скасувати мультитест для вступу до мистецьких ЗВО, інакше анонсують акцію протесту за участі студентів (які вже вступили), профспілок, батьків тощо», – пише міністр.

Лісовий зазначив, що «ключове завдання університетів – не набрати якомога більше студентів, а створити всі необхідні умови для здобуття студентами якісної вищої освіти».

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«Безумовно, результати мультитесту відіграватимуть меншу роль у формуванні вступного балу, ніж творчий конкурс. Але йдеться про вступ до закладу вищої освіти, тому базові знання з обов'язкових предметів (української мови, історії України, математики і одного предмета на вибір) мають бути у кожного вступника», – підкреслив очільник Міністерства освіти і науки.

Міністр також відзначив, що рада пояснює свою вимогу скасування мультитесту для мистецьких вишів воєнним станом, і водночас планує провести акцію протесту під час нього.

Нагадаємо, Міносвіти затвердило основні дати національного мультипредметного тесту. Буде передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають узяти участь в НМТ: основний та додатковий.

Стало відомо, що у професійно-технічних закладах студенти вчитимуться керувати дроном. Завдяки співробітництву з ЄС вже вдалося закупити дрони для практичного навчання та підготувати викладачів.