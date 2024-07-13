Турецькі безпілотники на українських двигунах. Дипломат розказав про співпрацю двох країн у ВПК

Посол України в Туреччині Василь Боднар називає оборонну сферу ключовим напрямком співпраці з Туреччиною

Туреччина зацікавлена у співпраці з Україною, адже саме Україна традиційно була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. А сучасне активне співробітництво сформувалося ще до великої війни. Це в інтерв'ю «Главкому» заявив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

За його словами, співпраця у сфері оборони є ключовим напрямком двосторонніх відносин з Туреччиною.

«Це не лише слова, а реалії, які ми сформували ще до війни. Славнозвісні Байрактари не виникли самі по собі. Це результат тривалої і результативної роботи, який перетворюється на зміцнення обороноздатності, на завод з виробництва безпілотників і масштабні мільйонні інвестиції в Україну. До початку війни саме Bayraktar та інші технології, пов’язані з безпілотниками, були найбільш просунутою західною технікою на озброєнні України», – наголосив посол.

Дипломат акцентує увагу на тому, що Україна завжди була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. Наприклад, українські двигуни до цього часу постачаються для потреб турецької оборонної промисловості: деякі БПЛА Bayraktar літають на українських двигунах. Така модель безпілотника, як «Акинджи» (Bayraktar Akıncı) має двигуни з «Мотор Січі», «Кизилельма» (Bayraktar Kızılelma) має український двигун, повідомляє Боднар.

«Ще одна компанія, TUSAŞ/ТАІ, великий державний виробник літальних апаратів, також використовує українські двигуни. Наприклад, безпілотник з реактивним двигуном «Анка-3» (TAI Anka-3) має наш двигун. Ударний гелікоптер турецького виробництва Атак-2 (TAI T929 ATAK 2) також обладнаний двигунами українського виробництва. Крім того, у Туреччині розробляється один з найперспективніших літальних апаратів – винищувач п’ятого покоління «КААН» (KAAN), в розробці якого українські компанії також безпосередньо беруть участь», – зауважив посол.

Василь Боднар додав, що українські дипломати працюють над тим, аби турецькі компанії заходили на український ринок з виробничими потужностями. Наразі розмови ведуться тільки про завод компанії Baykar, але в перспективі, вважає посол, цим точно не обмежиться.

Нагадаємо, генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

Водночас Греція, Кіпр і Франція заблокували фінансування постачання для України безпілотників Bayraktar і артилерійських снарядів турецького виробництва, які мали закуповуватися за європейські кошти.

До слова, після успішного експорту безпілотних літальних апаратів TB-2 Bayraktar Туреччина намагається сконцентрувати зусилля своєї оборонної промисловості на розробці та виробництві нових морських безпілотників.