Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні
фото з відкритих джерел

Тегеран ще не розробив ядерну зброю

Іран протягом тижня або двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на безпековому форумі Aspen Security Forum.

Держсекретар у виступі заявив, що через розвал ядерної угоди Тегеран нині прискорено нарощує потенціал цієї технології. 

«Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього», – сказав Блінкен.

Водночас він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.

Зазначимо, новини про можливості Ірану з’явилися після нещодавніх виборів президента Масуда Пезешкіана, який заявив, що його мета – «вивести Іран з ізоляції» та виступає за відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.

У 2018 році Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з іранської ядерної угоди, яка була розроблена для регулювання атомної діяльності Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області. 

До слова, Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня збройового, що стало останньою спробою Тегерана постійно чинити тиск на міжнародну спільноту. 

Читайте також: Іран перебуває за крок від створення атомної бомби – Гроссі
Теги: технології навчання Іран ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залізниці Данії уклали угоду про використання сонячної енергії
Залізниці Данії уклали угоду про використання сонячної енергії
5 липня, 19:06
На заході відбудеться церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit Пресреліз
4 липня, 12:25
Володимир Зеленський і Денніс Френсіс
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
3 липня, 15:57
У другий тур виборів пройшов ексучасник ядерних переговорів Саїд Джалілі та ексміністр охорони здоров’я Масуд Пезешкіян, який нібито прагне змінити шиїтську теократію зсередини
«Люди на вулицях жебракують»: Кандидат в президенти Ірану жаліється на санкції Заходу
3 липня, 11:26
Американські законодавці просять Пентагон розширити навчання українських пілотів на F-16
Демократи закликали Пентагон тренувати більше українських пілотів на F-16
1 липня, 22:23
Члени виборчої комісії підрахували бюлетені
Вибори президента Ірану: у липні відбудеться другий
29 червня, 15:10
Бізнесмен попередив, що від штучного інтелекту є небезпека у використанні для кібератак і політичного втручання
Білл Гейтс назвав глобальну проблему, з якою допоможе боротися штучний інтелект
27 червня, 19:33
Аналітики: Питання війни між Ізраїлем та Іраном полягає лише в часі – зараз чи трохи згодом
Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
26 червня, 21:47
МОН: Вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної
Міносвіти запустило гарячу лінію, де можна проконсультуватися щодо вступу-2024
25 червня, 18:36

Соціум

Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні
Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні
Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ
Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ
Польща пояснила, як набиратиме добровольців до Українського легіону
Польща пояснила, як набиратиме добровольців до Українського легіону
У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста
У Білорусі засуджено до страти лікаря німецького Червоного Хреста
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти
Угорщина змінює правила надання житла для біженців: важливі моменти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
12K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
8152
Відключення світла в одній з областей скасовано
7419
Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
7046
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua