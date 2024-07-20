Іран може отримати матеріал для ядерної зброї за два тижні

Тегеран ще не розробив ядерну зброю

Іран протягом тижня або двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на безпековому форумі Aspen Security Forum.

Держсекретар у виступі заявив, що через розвал ядерної угоди Тегеран нині прискорено нарощує потенціал цієї технології.

«Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, він (Іран. – ред.) зараз, імовірно, перебуває за тиждень-два від цього», – сказав Блінкен.

Водночас він уточнив, що Іран ще не розробив ядерну зброю.

Зазначимо, новини про можливості Ірану з’явилися після нещодавніх виборів президента Масуда Пезешкіана, який заявив, що його мета – «вивести Іран з ізоляції» та виступає за відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.

У 2018 році Сполучені Штати в односторонньому порядку вийшли з іранської ядерної угоди, яка була розроблена для регулювання атомної діяльності Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.

До слова, Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня збройового, що стало останньою спробою Тегерана постійно чинити тиск на міжнародну спільноту.