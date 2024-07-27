Як військовому потрапити на лікування за кордон: Ляшко пояснив алгоритм дій

Наразі за кордон уже було евакуйовано на лікування чи реабілітацію 3218 військовослужбовців

В Україні діє програма медичної евакуації «Медевак», завдяки якій тяжко поранені військові можуть отримати лікування за кордоном. Детальніше про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на одній із панелей Першого міжнародного конгресу з військової медицини та ментального здоров'я, передає кореспондент «Главкома».

Наразі за кордон уже було евакуйовано на лікування чи реабілітацію 3218 військовослужбовців.

«Ми можемо військових із тяжкою травмою відправляти на лікування в клініки Європейського союзу. Як це працює? Координатори на місцях, призначені командуванням Медичних сил, визначають хворого, якого потрібно відправити на лікування за кордон», – розповів міністр.

За його словами, зазвичай відправляють із травмами, які потребують довготривалого лікування, тому що це вивільняє нашу систему охорони здоров'я і зменшує економічне навантаження на лікарні. Також довготривалий процес лікування краще пройти за межами України, бо там передусім безпечніше.

«Для цього повинні подати нам інформацію через штаб по «Медеваку». Ця інформація передається в штаб по «Медеваку» на території ЄС. Далі включаються європейські клініки. Вони дивляться патологію травм і дають сигнал, що вони готові прийняти. Не вірте тому, що от зараз сіли у швидку, повезли за кордон і там інші лікарні прийняли. Тут треба, щоб тільки лікарський консиліум з нашої сторони, з їхньої сторони визначили. І далі система працює як годинник», – пояснив Ляшко.

Далі, як розповів міністр, пацієнта відвозять до польського Жешува, де є евакуаційний хаб. Звідти переобладнаний норвежцями військовий літак транспортує, зокрема, наших хворих до лікарень, де їм надається необхідна допомога, під повним медичним і соціальним захистом. Також є і система повернення військових назад після лікування чи реабілітації.

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільнених із ворожого полону.