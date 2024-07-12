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Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Окупанти втратили 23 бойових броньованих машин
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 12 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 12 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 12 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 556650 (+1030) осіб / persons,
  • танків ‒ 8191 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23) од,
  • артилерійських систем – 15158 (+48) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2543 (+8).
Втрати ворога станом на 12 липня 2024
Втрати ворога станом на 12 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нині триває 869-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 12 липня 2024 року
Теги: війна окупанти росія росіяни військові Україна ЗСУ робототехніка військова техніка втрати смерть Генштаб

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