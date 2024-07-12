Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 12 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 12 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 12 липня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 556650 (+1030) осіб / persons,
- танків ‒ 8191 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15755 (+23) од,
- артилерійських систем – 15158 (+48) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12035 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20409 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 2543 (+8).
Нині триває 869-й день повномасштабної війни в Україні.
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