Втрати ворога станом на 12 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 869-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 12 липня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 12 липня 2024 року.

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