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Залізниці Данії уклали угоду про використання сонячної енергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Залізниці Данії уклали угоду про використання сонячної енергії
фото: Pixabay

Завершення будівництва сонячної електростанції заплановано на 2025 рік

Державні залізниці Данії (DSB) активно працюють над зниженням свого вуглецевого сліду та переходом на використання відновлюваних джерел енергії, про це інформує портал новин про залізничний транспорт Railway Supply.

У рамках цих зусиль вони підписали важливу угоду з компанією European Energy про закупівлю частини електроенергії, яка буде вироблятись новою сонячною електростанцією на сході країни.

Новий сонячний парк, який отримав назву Lidsø, буде розташований у мальовничому містечку Редбихавн на південному узбережжі острова Лоллан.

Цей проект стане одним із найбільших у Данії, займаючи територію 253 гектари.

Очікується, що парк зможе генерувати вражаючі 262 ГВтгод електроенергії щорічно, що стане значним вкладом у спільні зусилля країни зі збільшення частки зеленої енергії в енергетичному балансі.

Завершення будівництва сонячної електростанції заплановано на 2025 рік. Після введення в експлуатацію, DSB закуповуватимуть 80 ГВт·год/рік, що становитиме приблизно 50% від поточного споживання електроенергії мережі приміських повідомлень Копенгагена.

Це значний крок уперед у прагненні DSB до сталого розвитку та мінімізації впливу на довкілля.

Впровадження подібних проектів є частиною довгострокової стратегії Данії щодо досягнення кліматичної нейтральності.

Сонячні парки, такі як Lidsø, відіграють ключову роль у переході країни на відновлювані джерела енергії, зниженні залежності від викопних видів палива та зменшенні викидів вуглекислого газу.

Партнерство DSB та European Energy є прикладом успішної співпраці державних та приватних організацій у сфері сталого розвитку.

Воно демонструє, як спільні зусилля можуть призвести до значних позитивних змін не лише для енергетичного сектору, а й для всієї країни.

Ця ініціатива також наголошує на важливості інноваційних рішень та інвестицій у зелені технології.

Сонячна енергія, як одне з найбільш чистих і доступних джерел поновлюваної енергії, стає дедалі привабливішою для великих підприємств і державних установ, які прагнуть скоротити свій екологічний вплив.

Зрештою, такі проекти сприяють не лише досягненню кліматичних цілей, а й створенню нових робочих місць та розвитку місцевої інфраструктури.

Вони показують, що перехід до стійкого майбутнього можливий завдяки спільним зусиллям та інноваціям у галузі енергетики.

У цьому контексті домовленість між DSB та European Energy є важливим кроком на шляху до стійкого та екологічно чистого майбутнього Данії.

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Теги: технології альтернативна енергетика залізниця Данія

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