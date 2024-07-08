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Орбан назвав цинічну причину, чому Путін «відкинув пропозицію» про перемир'я

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Орбан назвав цинічну причину, чому Путін «відкинув пропозицію» про перемир'я
Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими
фото з відкритих джерел

Орбан заявив, що не планує визначати відповідальних за війну в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю BILD.

«Я поставив главам обох держав та урядів питання: чи є можливість узгодити обмежене за часом перемир'я, яке прискорить переговори про мир? Обидва (правителі - ред.) не впевнені. І українці, і росіяни відповіли те саме, як і ви: що перемир'я буде на користь противника, оскільки за цей час він зможе перебудуватися і підготуватися до продовження війни», – заявив прем'єр Угорщини.

Хоча Орбан заявив, що Путін та Росія розповічали вторгнення в Україну, він «не хоче вимірювати хто за що відповідальний», і додав, що зосереджений на «досягенні миру».

«У нього (Путіна - ред.) чітке уявлення про те, що відбуватиметься, і як Росія переможе. Те саме стосується і Зеленського. (У Путіна - ред.) все просто: дивіться на факти, джерела енергії, чисельність населення. Путін не може програти, це дуже логічно. Якщо дивитися на солдатів, зброю та технології, які використовують у війні, то перемогти Росію – таку думку важко навіть уявити», – заявив угорський політик. Також він зауважив, що нібито головним аргументом миру для нього є людські жертви.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

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Теги: росія міністр путін українці технології Віктор Орбан населення переговори росіяни

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