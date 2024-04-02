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Розробники ChatGPT оновили правила користування: що змінилося

Наталія Порощук
glavcom.ua
Розробники ChatGPT оновили правила користування: що змінилося
фото з відкритих джерел

Компанія-розробник Open AI хоче зробити ChatGPT доступнішим для користувачів

ChatGPT став доступним користувачам без реєстрації. Про це повідомила компанія-розробник Open AI.

«Починаючи з нинішнього дня (Ред. – 1 квітня), ви можете використовувати ChatGPT одразу, без необхідності реєстрації. Ми впроваджуємо це поступово, щоб зробити штучний інтелект доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше напередодні чотириденного вигнання генерального директора OpenAI Сема Альтмана Кілька дослідників OpenAI (лабораторії досліджень штучного інтелекту) написали листа до ради директорів, у якому попередили про потужне відкриття у сфері штучного інтелекту, яке може загрожувати людству. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з питанням.

В OpenAI відмовилися відповідати на запит журналістів, однак у внутрішньому повідомленні для співробітників визнали проєкт під назвою Q* (вимовляється як Q-Star), який може стати проривом у тривалих пошуках компанією так званого універсального штучного інтелекту (AGI) – автономної ШІ-системи, яка перевершує людину у виконанні більшості економічно цінних завдань. З допомогою величезних обчислювальних ресурсів нова модель змогла б вирішити певні математичні завдання.

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Теги: технології штучний інтелект Chat GPT

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