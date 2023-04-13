ChatGPT створив власну мову: уже спілкується з користувачами

GPT-4 може стискати довші розмови в коротких формах

ChatGPT створив власну мову для розширення розмов, збільшивши їх ліміт до 8K. Користувачі платформи виявили, що GPT-4 може стискати довші розмови в коротких формах завдяки нещодавно створеній мові стиснення, яку пізніше можна використовувати як нову підказку.

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Про це пише Portaltele.

ChatGPT пропонує стиснуту форму розмови, яку можна використовувати в новому запиті в чаті, що перенесе всі дані з попередньої бесіди. Це не тільки дозволяє продовжувати ваші попередні розмови з чат-ботом ШІ, але й технічно розширює їх за межі загальної кількості слів.

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ChatGPT має обмеження в кількості слів, що становить майже 25 тис., хоч інші звіти натякають на обмеження в 8 тис. Тобто існує ймовірність, що розмова з ChatGPT буде перервана посередині. Платформа просто створює стиснене повідомлення самостійно для кращого розуміння контексту.

Повідомляється, що ця мова не є зібранням усіх відомих світу мов і далека від досконалості. Однак є спостереження, що з новим методом стиснення мови найкраще працює GPT-4, який є найдосконалішою версією чат-бота OpenAI від AI.

Нагадаємо, за словами експертів, чат-бот ChatGPT та подібні розробки на основі нейромереж можуть призвести до зникнення низки професій. У зоні найбільшого ризику «білі комірці», повідомляє портал Business Insider.