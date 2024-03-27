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Американські виробники сонячної енергії об’єднують зусилля. Заради чого?

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Американські виробники сонячної енергії об’єднують зусилля. Заради чого?
Адміністрація Байдена стимулює альтернативну енергетику у США
фото: Depositphotos

20% робочих місць у виробництві сонячної енергії в США було втрачено з 2016 по 2020 рік

У середу два невеликі виробники сонячної енергії заявили, що об’єднують зусилля, щоб виготовити панелі, які дозволять їхнім клієнтам, розробникам сонячних проектів у США, отримувати нову прибуткову федеральну субсидію на американське обладнання для чистої енергії, повідомляє Reuters.

Адміністрація Байдена рекламує угоду між виробником сонячних батарей із штату Джорджія Suniva та канадською компанією Heliene, яка займається виробництвом панелей у Міннесоті, як доказ того, що субсидії, передбачені Законом про зниження інфляції (IRA), сприяють створенню вітчизняної сонячної промисловості для конкурувати з Китаєм.

«До цієї адміністрації сонячні компанії по всій території Сполучених Штатів переживали труднощі», – заявила міністр фінансів Джанет Йеллен, яка відвідає завод Суніва в Норкроссі, штат Джорджія, пізніше в середу, – йдеться в заяві. Вона зазначила, що 20% робочих місць у виробництві сонячної енергії в США було втрачено з 2016 по 2020 рік.

Сама Suniva перезапускає непрацюючу фабрику.

«Тепер, незважаючи на те, що залишаються значні проблеми, податкові кредити Закону про зниження інфляції допомагають змінити гру», – додала Йеллен.

Відповідно до трирічної угоди на суму 400 мільйонів доларів, Suniva постачатиме клітини Heliene, яка збиратиме їх у панелі. За словами Suniva, ці продукти зможуть забезпечити близько 2 гігават сонячних проектів. Цієї потужності вистачило б для живлення близько 350 000 будинків.

Згідно з правилами Міністерства фінансів, оприлюдненими майже рік тому, розробники сонячних проектів, які використовують панелі з американськими елементами, зможуть вимагати 10% податкового кредиту за використання внутрішнього контенту. Цей бонусний кредит, створений у IRA 2022, розцінювався розробниками як недосяжний, оскільки в США наразі немає поставок сонячних елементів на основі кремнію, переважної промислової технології.

Теги: США технології альтернативна енергетика

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