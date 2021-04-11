Українці створять космічний «електропотяг» для NASA

Firefly Aerospace, засновником якої є українець Макс Поляков, отримала запрошення від NASA, прийняти участь в розробці космічного апарату

NASA запросила прийняти участь в розробці космічного апарату Firefly Aerospace. Це американська компанія зі штаб-квартирою в Сідар-Парку (штат Техас). Але її засновником є український бізнесмен Макс Поляков.

Також один з дослідницьких центрів Firefly знаходиться в Україні – майже половина співробітників компанії – близько 160 людей – працює в Дніпрі.

Firefly прийме участь у розробці «космічного потягу», який називають Space Utility Vehicle, або скорочено SUV. Він зможе доставляти вантажі на орбіти, до яких складно дістатися за допомогою класичних ракет.

SUV від Firefly Aerospace стане сполучною ланкою між ракетою Firefly Alpha і місячним модулем Blue Ghost, створюючи таким чином повноцінну систему доставки корисного вантажу з Землі на поверхню Місяця для задач NASA.

Це рішення є не тільки унікальним для космічної індустрії, а й єдиним у світі комплексним рішенням, яке надає одна компанія.

«Розробка і впровадження Space Utility Vehicle у систему космічних послуг Firefly Aerospace є логічним кроком і важливою ланкою в ланцюзі доставки корисного навантаження на Місяць», – сказав Макс Поляков

Space Utility Vehicle буде оснащено електродвигунами на сонячних батареях. Він буде здатен переміщати вантажі до 500 кілограмів між орбітами, а також збільшити дальність доставки вантажів за допомогою ракет, підтримувати політ на максимально низькій орбіті в 250 кілометрів і надавати платформу для тих вантажів, які потребують додаткового живлення або зв'язку.