У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)
Китайці продовжують прорив в агроіндустрії
У Китаї розпочали застосовувати гуманоїдних роботів для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Про це пише «Главком».
Інноваційний підхід має значно підвищити врожайність та знизити використання хімічних пестицидів.
🇨🇳 У Китаї фермери почали активно використовувати гуманоїдних роботів для розпилення пестицидів у сільському господарстві pic.twitter.com/ONnox943kV— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 22, 2025
Роботи оснащені спеціальними системами розпилення, що дозволяє ефективно знищувати шкідливих комах, не завдаючи шкоди рослинам.
Китай активно інвестує у розробку гуманоїдних роботів, прагнучи стати світовим лідером у цій галузі.
Нагадаємо, що у Пекіні відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів.
У забігу взяв участь 21 робот. Першим з них до фінішу прийшов «Тяньгун Ультра», який подолав дистанцію 21,0975 км за 2 години 40 хвилин 42 секунди. Він відірвався від найближчого суперника майже годину.
Серед людей найкращими стали бігуни з Ефіопії. Найкращий час у чоловіків становив 1 годину 2 хвилини 36 секунд, у жінок – 1 годину 11 хвилин 07 секунд.
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