У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)

У Китаї гуманоїдні роботи почали боротися зі шкідниками за допомогою спеціального розпилення

Китайці продовжують прорив в агроіндустрії

У Китаї розпочали застосовувати гуманоїдних роботів для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Про це пише «Главком».

Інноваційний підхід має значно підвищити врожайність та знизити використання хімічних пестицидів.

🇨🇳 У Китаї фермери почали активно використовувати гуманоїдних роботів для розпилення пестицидів у сільському господарстві pic.twitter.com/ONnox943kV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 22, 2025

Роботи оснащені спеціальними системами розпилення, що дозволяє ефективно знищувати шкідливих комах, не завдаючи шкоди рослинам.

Китай активно інвестує у розробку гуманоїдних роботів, прагнучи стати світовим лідером у цій галузі.

Нагадаємо, що у Пекіні відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів.

У забігу взяв участь 21 робот. Першим з них до фінішу прийшов «Тяньгун Ультра», який подолав дистанцію 21,0975 км за 2 години 40 хвилин 42 секунди. Він відірвався від найближчого суперника майже годину.

Серед людей найкращими стали бігуни з Ефіопії. Найкращий час у чоловіків становив 1 годину 2 хвилини 36 секунд, у жінок – 1 годину 11 хвилин 07 секунд.