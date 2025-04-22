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У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)
У Китаї гуманоїдні роботи почали боротися зі шкідниками за допомогою спеціального розпилення
фото: скриншот з відео

Китайці продовжують прорив в агроіндустрії

У Китаї розпочали застосовувати гуманоїдних роботів для боротьби зі шкідниками у сільському господарстві. Про це пише «Главком».

Інноваційний підхід має значно підвищити врожайність та знизити використання хімічних пестицидів.

Роботи оснащені спеціальними системами розпилення, що дозволяє ефективно знищувати шкідливих комах, не завдаючи шкоди рослинам. 

Китай активно інвестує у розробку гуманоїдних роботів, прагнучи стати світовим лідером у цій галузі.

Нагадаємо, що у Пекіні відбувся перший в історії спільний напівмарафон людей та роботів-гуманоїдів

У забігу взяв участь 21 робот. Першим з них до фінішу прийшов «Тяньгун Ультра», який подолав дистанцію 21,0975 км за 2 години 40 хвилин 42 секунди. Він відірвався від найближчого суперника майже годину.

Серед людей найкращими стали бігуни з Ефіопії. Найкращий час у чоловіків становив 1 годину 2 хвилини 36 секунд, у жінок – 1 годину 11 хвилин 07 секунд.

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Теги: Китай рослини робототехніка

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