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Tesla призупинила замовлення на Model S і X у Китаї через загострення торговельної війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Tesla призупинила замовлення на Model S і X у Китаї через загострення торговельної війни
Tesla не надала офіційного пояснення причин такого кроку, але таке рішення прийняли на фоні загострення теми мит
фото з відкритих джерел

Моделі Model S і Model X виробляються у Сполучених Штатах та імпортуються до Китаю

Компанія Tesla тимчасово призупинила прийом нових замовлень на моделі Model S і Model X на китайському ринку, включно з офіційним сайтом і мінідодатком у WeChat. Це сталося на тлі загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Моделі Model S і Model X виробляються у Сполучених Штатах та імпортуються до Китаю. Tesla не надала офіційного пояснення причин такого кроку, однак подія збігається в часі з рішенням Китаю підвищити імпортні мита на американські товари до 125%. Цей крок став відповіддю на нові 145% мита, запроваджені адміністрацією президента Дональда Трампа щодо китайської продукції.

Зростання мит автоматично підвищує роздрібну вартість американських електромобілів у Китаї, роблячи їх менш конкурентоспроможними порівняно з продукцією місцевих виробників. На тлі цього Tesla з Остіна (штат Техас) зазнає менших втрат, ніж інші автовиробники, оскільки більшість машин для американського ринку виробляє всередині США. У той же час, популярні моделі Model 3 і Model Y випускаються на заводі в Шанхаї – як для місцевих продажів, так і для експорту в Європу.

За словами аналітика Лі Янвея з Асоціації автодилерів Китаю, протягом 2024 року до Китаю було імпортовано лише 1 553 автомобілі Model X і 311 Model S. Це менше ніж 0,5% від загального обсягу поставок Tesla до Китаю, які перевищили 657 000 одиниць.

Додатковий тиск на компанію чинить і зростаюча конкуренція з боку китайських автовиробників, зокрема BYD. У першому кварталі 2025 року глобальні поставки Tesla, включно з преміальними седанами, позашляховиками та Cybertruck, знизилися на 25%. Експерти пов’язують це не лише з посиленням зовнішньої конкуренції, а й з відсутністю оновлень модельного ряду та резонансними політичними заявами Ілона Маска.

Нагадаємо, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче позначки у $300 млрд. Причиною стали нові тарифні заходи президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після чергового падіння акцій Tesla Маск втратив ще $4,4 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, його статки скоротилися до $297,8 млрд. Це стало продовженням втрат у розмірі 3$1 млрд, які Маск зазнав у четвер і п'ятницю попереднього тижня. Загалом від початку 2025 року підприємець втратив вже $134,7 млрд.

Теги: Tesla Ілон Маск Китай

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