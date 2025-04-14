Напарник-росіянин втік. Китайці розповіли, як потрапили в полон

Ванг Гуанцзюн розповів, що був глибоко вражений допомогою українського командира

Громадяни Китаю Ванг Гуанцзюн та Чанг Ренбо під час пресконференції у Києві розповіли, як потрапили у полон українським військовим. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Ванг Гуанцзюн розповів, як український командир після захоплення в полон рятував від російських обстрілів, а Чанг Ренбо – про зраду напарника-росіянина.

Ванг Гуанцзюн розповів про те, що російська армія застосовує на фронті хімічну зброю. «Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Ймовірно, це була хімічна зброя, бо не було чим дихати. А український командир казав, як врятуватися від цього газу. В цей час я вже відчував, що втрачаю сили... Потім відчув, що хтось схопив за комір і витягнув на свіже повітря», – розповів Ванг Гуанцзюн. Полонений китаєць додав, що згодом дія газу вплинула на його зір, зараз він не дуже добре бачить.

Ванг Гуанцзюн продовжив, що вдалося вибратися із бліндажа та перемістилися в сусідній ліс, де сховалися. «Нас троє вибиралися з цього обстрілу під керівництвом українського командира. Але одна людина загинула. Ми разом провели так 3-4 години. Були глибоко вражені допомогою українського командира. Єдине, про що я тоді думав, аби поряд була мама і врятувала мене. Інших думок не було», – розповів Ванг Гуанцзюн.

Після того ще були обстріли, але вже не такі серйозні, згадує Гуанцзюн, підкреслюючи добре ставлення українського керівництва.

Ванг Гуанцзюн фото: glavcom.ua

Чанг Ренбо розповів, що потрапив у полон тоді, коли пішов удвох із росіянином на бойове завдання.

«О 1:40 ночі отримали завдання йти вперед, пройшли 2,5 км до якогось села. Після цього ми з росіянином почули дрони. Не знали, чиї вони. Чекали 30 хв. Весь цей час мій напарник намагався зв'язатися з командиром, але не було зв'язку. Дрон на нас скинув декілька бомб, але нас це не поранило. Напарник відвів нас у майже розвалений будинок, в якому тільки дах лишився фактично», – розповів Чанг Ренбо.

За його словами, у цій будівлі вони перебували до ранку. Потім почався новий обстріл. «Ми мали вибиратися з цієї хати, де ховалися. Бо там вже було небезпечно. Ми дуже довго чекали», – продовжив він.

Далі він та росіянин ховалися в іншій напівзруйнований будівлі. Водночас, за словами китайця, напарник весь час казав йому, що треба йти далі.

Пізніше дрони атакували і поранили напарника, а Чанг Ренбо не постраждав. В певний момент поранений напарник кудись побіг. Ренбо каже, що чекав його весь день, але не дочекався.

«Потім я біг по дорозі, доки не побачив дрон, від якого сховався біля стіни від якоїсь будівлі. Знову була граната з дрона, яка не влучила. Потім вже побачив українського військового, який відвів на позиції українців, і тоді я вже був у безпеці», – розповів він.

Чанг Ренбо фото: glavcom.ua

Також полонені китайці розповіли, як їх лякали росіяни.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Також, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Як відомо, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.