Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів
Трамп наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці
фото: The White house/Facebook

За словами президента США, люди почали панікувати, тому треба знизити градус напруги

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

«Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота», – зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90-денну паузу.

Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи.

«Треба бути гнучкими. Я можу сказати: ось стіна. Я пройду крізь неї, щоб не сталося, а ви не зможете пройти крізь стіну. Іноді треба пройти під стіною, навколо неї чи над нею. Інколи їх доводиться обходити», – сказав він.

Попри призупинення дії тарифів, президент підкреслив, що остаточних рішень ще не ухвалено, а ситуація залишається відкритою. Водночас він заявив про широку міжнародну підтримку США у цьому питанні.

Окремо Трамп прокоментував відносини з Китаєм. На його думку, Пекін зацікавлений у підписанні торговельної угоди зі США, однак поки не знає, як до цього підійти.

«Вони – доволі горді люди, і президент Сі – горда людина. Я добре його знаю, і вони просто не знають, як до цього підійти, але зрештою розберуться. Китайці зараз якраз у процесі пошуку рішення, але вони хочуть укласти угоду», – запевнив американський лідер.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Як передає «Главком», про це повідомив Трамп через власну соціальну мережу Truth Social.

Так, Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів.

«З огляду на брак поваги, який Китай продемонстрував до світових ринків, я цим оголошую про підвищення тарифу, який Сполучені Штати Америки стягують із Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно. У якийсь момент, сподіваюся, Китай зрозуміє, що дні, коли можна було обдирати США та інші країни, більше не є прийнятними», – наголосив глава США.

Теги: тарифи Китай Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з нетерпінням чекає на розмову з Путіним
18 березня. Диявольський карнавал історії
18 березня, 09:02
«Не важко зрозуміти, що трапиться далі після підписання будь-якої угоди з Путіним»
Чи готова Європа уникнути війни з РФ по справжньому допомігши Україні?
17 березня, 13:47
Трамп: Я дав Україні, знаєте, джавеліни, які виявилися дуже ефективними
Трамп заявив, що Крим росіянам віддав Обама
13 березня, 22:58
Голова Київської міської військової адміністрації наголосив, що тарифна політика має змінюватися відкрито
Новий глава КМВА обіцяє скасувати нові тарифи на утримання будинків у столиці
17 березня, 08:41
Відмова стала б серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО
Адміністрація Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО в Європі
19 березня, 06:46
Представники розвідки часів Трампа розповіли про загрози для США
Картина Трампа кардинально розходиться з даними розвідки. Слухання в Сенаті: головні тези
26 березня, 08:46
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті
Трамп поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті: згадав і про Україну
1 квiтня, 02:42
Найбільшими ринками збуту iPhone є США, Китай та Європа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
3 квiтня, 21:47
Трамп підтвердив загибель трьох американських солдатів у Литві
Загибель американських військових у Литві: Трамп зробив заяву
1 квiтня, 06:57

Політика

Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива
Трамп заявив, що угода щодо TikTok досі можлива
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів
Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів
Євросоюз відреагував на взяття в полон громадян Китаю
Євросоюз відреагував на взяття в полон громадян Китаю
Німеччина призупинила прийом біженців за програмою ООН: чи стосується це українців
Німеччина призупинила прийом біженців за програмою ООН: чи стосується це українців
Спецпредставник Росії зустрівся з членами торгової палати США
Спецпредставник Росії зустрівся з членами торгової палати США
Країни Євросоюзу вводять мита проти США
Країни Євросоюзу вводять мита проти США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
126K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
31K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
25K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
21K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua