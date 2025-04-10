Трамп пояснив, чому зупинив нові мита на 90 днів

За словами президента США, люди почали панікувати, тому треба знизити градус напруги

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

«Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота», – зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90-денну паузу.

Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи.

«Треба бути гнучкими. Я можу сказати: ось стіна. Я пройду крізь неї, щоб не сталося, а ви не зможете пройти крізь стіну. Іноді треба пройти під стіною, навколо неї чи над нею. Інколи їх доводиться обходити», – сказав він.

Попри призупинення дії тарифів, президент підкреслив, що остаточних рішень ще не ухвалено, а ситуація залишається відкритою. Водночас він заявив про широку міжнародну підтримку США у цьому питанні.

Окремо Трамп прокоментував відносини з Китаєм. На його думку, Пекін зацікавлений у підписанні торговельної угоди зі США, однак поки не знає, як до цього підійти.

«Вони – доволі горді люди, і президент Сі – горда людина. Я добре його знаю, і вони просто не знають, як до цього підійти, але зрештою розберуться. Китайці зараз якраз у процесі пошуку рішення, але вони хочуть укласти угоду», – запевнив американський лідер.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються. Як передає «Главком», про це повідомив Трамп через власну соціальну мережу Truth Social.

Так, Трамп підвищив мита на товари з Китаю до 125%, але знизив тарифи для всіх країн до 10% на 90 днів.

«З огляду на брак поваги, який Китай продемонстрував до світових ринків, я цим оголошую про підвищення тарифу, який Сполучені Штати Америки стягують із Китаю, до 125%, що набуває чинності негайно. У якийсь момент, сподіваюся, Китай зрозуміє, що дні, коли можна було обдирати США та інші країни, більше не є прийнятними», – наголосив глава США.