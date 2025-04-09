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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Панамський канал: ситуація загострюється

glavcom.ua
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Битва за Панамський канал
фото з відкритих джерел

США vs. Китай: холодна торгівельна війна

Ситуація навколо Панамського каналу загострюється. Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що американський флот висувається в напрямку каналу.

Причина? Вашингтона не відмовляється від своєї мети – нейтралізувати вплив Китаю в цьому стратегічно важливому регіоні та посилити там свою присутність.

Тобто встановити повний фізичний контроль за каналом.

Що передувало?

Гонконзька компанія CK Hutchison, яка володіє портами Бальбоа та Крістобаль по обидва боки Панамського каналу, планувала продати свої активи консорціуму на чолі з американською фірмою BlackRock за $22,8 млрд.

Це дало б США контроль над ключовими портами каналу. Однак Китай заблокував цю угоду, ініціювавши антимонопольне розслідування через Державне управління з регулювання ринку. 

Чому це важливо?

Панамський канал – життєво важливий для світової торгівлі, через нього проходить значна частина вантажопотоку між Атлантичним і Тихим океанами.

Контроль над портами каналу дає значний геополітичний вплив. США прагнуть зменшити присутність Китаю в цьому регіоні, вбачаючи в цьому загрозу своїм інтересам.

Реакція США

Висування флоту до Панамського каналу – це чіткий сигнал Пекіну про наміри Вашингтона захистити свої стратегічні інтереси. Міністр Хегсет підкреслив, що США не дозволять Китаю «озброїти» канал для власних цілей.

Ймовірна реакція Китаю

Очікується, що Китай обере комбінацію дипломатичних, економічних заходів у відповідь на дії США. Дипломатичні заяви, це звісно добре та навряд чи це спинить американські авіаносці.

Що далі?

Ситуація залишається напруженою. Панамський уряд опинився між двома світовими гігантами, кожен з яких має свої інтереси в регіоні.

Як зазначає аналітик Джош Ліпскі: «Виклик, що стоїть перед Hutchison, є мікрокосмом напруженості між фінансами та національною безпекою, яка розгортається по всьому світу».

Панамський канал знову стає ареною геополітичного протистояння між США та Китаєм. Час покаже, як розвиватимуться події, але очевидно, що ставки дуже високі.

Спостерігаймо.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай США Дональд Трамп

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Віктор Таран

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