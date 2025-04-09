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Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
8 квітня стало відомо про взяття в полон громадян Китаю. Це відбулося на території України – на Донеччині
фото: скриншот відео

Полонені китайці 1998 року та 1991 року народження

Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Так, китайськими полоненими виявились:

  1. Громадянин Китайської Народної Республіки Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ПІБ китайською: 王广军), 1991 року народження;
  2. Громадянин Китайської Народної Республіки Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ПІБ китайською: 张仁波), 1998 року народження.

Також президент України Володимир Зеленський розповів детальніше про громадян Китаю.

«Цих двох взяли на Донецькому напрямку. Ми вважаємо, що інші на сході України, але по факту треба дивитись. Тут дві різних села, дві різні бригади... Ці двоє доставлені в Службу безпеки в Київ. Я думаю, що ми дамо можливість журналістам поспілкуватися з ними. Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і перебувають в Україні. Ми би хотіли їх обміняти. Ми готові їх міняти лише на українських воїнів, які в російському полоні. Ми передали такий сигнал», – розповів Зеленський.

Двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком». За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

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«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб вимагати пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ. Як передає «Главком», про це повідомив глава української дипломатії Андрій Сибіга. 

Відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України. 

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Теги: війна Китай полон

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